Inserita in Politica il 17/08/2019 da Direttore “Lavorare affinché Birgi non sia più icona del disagio economico della provincia” “Auguri Ombra. Al neo Presidente Airgest i migliori auguri per l´incarico delicato ed importante che lo vedrà impegnato a rimediare, nei prossimi mesi, a tutta una serie di difficoltà palesi che hanno fatto dell´aeroporto di Birgi l´icona del disagio economico che vive la nostra provincia”.

Lo afferma il segretario generale della Uil Trapani Eugenio Tumbarello.

“Non faremo mancare la nostra collaborazione, a partire dalle questioni che riguardano il personale dell´Airgest e dell´indotto tutto. Buon lavoro”.