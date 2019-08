Inserita in Politica il 16/08/2019 da Direttore Ferragosto: notte di ricerca per l’82° Centro C.S.A.R. Notte di Ferragosto in piena attività per gli equipaggi dell´82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) impegnati nella ricerca di un giovane tunisino scomparso dalla spiaggia di Torretta Granitola, nel comune di Campobello di Mazara (TP).



L´elicottero, attivato alle 03:20L dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) AM di Poggio Renatico (FE), è decollato alle 04:10L ed ha raggiunto l’area di ricerca alle 04:20 coadiuvando il dispositivo di ricerca coordinato dalla Guardia Costiera. Nell’area hanno operato anche 2 imbarcazioni della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.



Le ricerche del giovane disperso in mare sono andate avanti tutta la notte con l’ausilio degli N.V.G. (Night Vision Google – Visori Notturni). L’HH-139A ha fatto rientro alle 07:00L avvicendandosi con un elicottero della Guardia di Finanza.



Attualmente l’attività di ricerca è in corso e una seconda missione di ricerca con equipaggi dell’82° è decollata pochi minuti fa dall’aeroporto militare di Trapani.



L´82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell´Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l´anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d´urgenza di ammalati in pericolo di vita, il soccorso di traumatizzati gravi ed attività antincendio, anche in condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.