Inserita in Cronaca il 09/08/2019 da Direttore Lampadine LED in stile vintage per l´arredamento in stile rétro Tra i numerosi esempi di lampadine a LED che si possono trovare in commercio, quelle in stile vintage si caratterizzano per un design elegante che le rende adatte a numerosi contesti di arredamento. Si tratta di prodotti a LED che, però, hanno l´aspetto di una lampadina a incandescenza. Nel corso degli ultimi anni, il design degli articoli LED è migliorato in modo consistente perché è stato molto più curato rispetto a quello che avveniva fino a qualche tempo fa. C´è da dire che, quando questa tecnologia era agli esordi, la forma piatta dei microchip non consentiva ampi margini di azione, e anzi lasciava una flessibilità decisamente modesta dal punto di vista dell´utilizzo.

L´arrivo sul mercato delle lampadine vintage a LED: Con l´evolversi della tecnologia, però, alcuni dei produttori più importanti al mondo si sono impegnati per rendere i microchip più versatili, fino a quando non è comparso il filamento LED. Si tratta, molto semplicemente, di una tecnologia in virtù della quale i LED possono essere collocati dentro alla lampadina in posizione verticale. Proprio questo è stato l´accorgimento che ha reso possibile replicare l´aspetto estetico di una lampadina a incandescenza, senza che per questo si debba rinunciare alle prestazioni e - soprattutto - all´efficienza che vengono garantite dal LED.

L´evoluzione del LED: illuminazione LED è protagonista di un miglioramento continuo e di una evoluzione che non conosce soste, con i produttori che sono sempre impegnati per studiare e mettere a punto soluzioni che riescano ad andare incontro alle esigenze e alle preferenze della clientela. Ciò non toglie, però, che vi siano sempre dei modelli che non risentono del cambiare delle mode, e che anzi rimangono attuali anche se gli anni passano. Un esempio valido è proprio quello che proviene dalle Lampadine vintage l´efficienza luminosa delle più recenti tecnologie LED e il risparmio energetico che ne deriva si sommano al design delle lampade più vecchie. Il settore dell´è protagonista di un miglioramento continuo e di una evoluzione che non conosce soste, con i produttori che sono sempre impegnati per studiare e mettere a punto soluzioni che riescano ad andare incontro alle esigenze e alle preferenze della clientela. Ciò non toglie, però, che vi siano sempre dei modelli che non risentono del cambiare delle mode, e che anzi rimangono attuali anche se gli anni passano. Un esempio valido è proprio quello che proviene dalle. Quando si parla di prodotti rétro si fa riferimento a soluzioni che hanno le stesse caratteristiche degli accessori di cui prendono il posto ma che al tempo stesso comprendono le più avanzate tecnologie di illuminazione. In altre parole,delle più recentie il risparmio energetico che ne deriva si sommano al design delle lampade più vecchie.

La tecnologia delle lampadine LED vintage: Le lampadine LED vintage possono anche essere dimmerabili, ma non è detto che ciò sia sempre vero: per trovarne conferma occorre verificare le informazioni riportate sulle confezioni. Poter regolare l´intensità luminosa di una fonte di luce non permette solo di cambiare le atmosfere di un ambiente, passando da un´illuminazione più soffusa (per esempio per una cena romantica) a una più intensa (per esempio per lavorare o per leggere), ma consente anche di consumare meno energia. I dimmer, infatti, modulano l´intensità luminosa e, quindi, offrono l´opportunità di ridurre i consumi quando non serve una luce troppo forte. La dicitura "dimmer switch" è quella che permette di capire se si ha a che fare o meno con un prodotto illuminante che si può dimmerare.

Come scegliere le lampadine vintage: In alcuni casi, è possibile intervenire anche sulla temperatura di colore e regolarla in base ai propri bisogni. In effetti il mercato attuale mette a disposizione una tale varietà di soluzioni che risulta facile individuare quella più in linea con ciò che si cerca. I prodotti variano in base alla forma e alle dimensioni, ma anche in funzione del tipo di attacco: quelli tradizionali sono l´E14, l´E27 e il B22. Le lampadine a LED possono avere temperature di colore molto calde, fino a 2200 Kelvin, e nel caso dei modelli vintage possono essere caratterizzate da un rivestimento in vetro che richiami le lampadine di un tempo dotate di filamento interno.



Le possibili applicazioni delle lampadine a LED rétro: dove e come utilizzarle Sono molteplici i contesti in cui possono trovare posto le lampadine vintage a LED, non solo nelle abitazioni private ma anche in locali pubblici, come per esempio bar e ristoranti, oltre che all´interno di negozi e punti vendita. Esse servono non solo a illuminare, ma anche a dare vita ad atmosfere accoglienti e a decorare gli ambienti in cui vengono inserite.