Inserita in Cultura il 09/08/2019 da Cinzia Testa TERRAZZA d’AUTORE “Voci, racconti, suggestioni al calar del sole” A cura di Ornella Fulco e Stefania La Via 14ª edizione Le scrittrici italiane fotografate nel luogo in cui sono solite scrivere nel libro “Una stanza tutta per loro” protagonista dell’ultimo incontro di Terrazza d’Autore 2019

Cinquantuno scrittrici italiane fotografate nel luogo in cui sono solite scrivere: in uno studio pieno di libri, al tavolo di una cucina, sulla panchina di un parco, nel vagone di un treno, in una biblioteca pubblica, sul bordo di una piscina, in un bar affollato. Un viaggio inedito alla scoperta delle voci più interessanti della letteratura italiana contemporanea diventa un’indagine sulla scrittura, sulla narrazione e sul ruolo della donna all’interno del mondo culturale italiano. Questo il tema di “Una stanza tutta per loro” (Avagliano Editore) di Alessio Romano e Ale Di Blasio, protagonista dell’ultimo incontro di Terrazza d’Autore 2019 in programma domani, 9 luglio, alle 19 a Molino Excelsior di Valderice.

Tra le autrici fotografate e intervistate ci sono Dacia Maraini, Lidia Ravera, Nadia Terranova, Alessandra Racca, Sandra Petrignani, Chiara Barzini, Camilla Baresani, Loredana Lipperini, Daniela D’Angelo, Francesca D’Aloja, Vivian Lamarque. Ne discuteranno con le curatrici della rassegna, Ornella Fulco e Stefania La Via, lo scrittore Alessio Romano e la scrittrice e giornalista Maria Giambruno. Ingresso libero.

Alessio Romano, nato a Pescara nel 1978, ha esordito nel 2006 con “Paradise for all” (Fazi), un giallo ambientato alla Scuola Holden dove ha studiato Tecniche della Narrazione. È autore di “Solo sigari quando è festa” (Bompiani 2015) e curatore de “Gli stonati. Manifesto letterario per la legalizzazione della cannabis” (Neo Edizioni 2017). Il suo ultimo libro è “D’amore e baccalà” (EDT 2018) dedicato alla città di Lisbona.

Maria Giambruno, giornalista e scrittrice palermitana. Esperta di linguaggio di genere, mediatrice civile, si occupa di diritti delle donne e dei minori; temi sui quali ha all’attivo numerose relazioni e interventi a convegni. Organizzatrice di numerose iniziative ha dato vita ad un consorzio territoriale per lo sviluppo del centro storico di Palermo (Town Center Management “Piazza Marina & Dintorni”). È una degli ideatori della rassegna letteraria “Una marina di libri”. Ricordiamo la sua ultima pubblicazione, la raccolta di racconti “La bellezza è un aquilone”, Mazzotta editore, 2018.