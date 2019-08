Inserita in Tempo libero il 05/08/2019 da Cinzia Testa XXII Premio nazionale di poesia “Città di Partanna” – diverse centinaia i partecipanti Il presidente dell’associazione artistica “Il sipario” Giuseppe Tusa rende nota la commissione giudicatrice del Premio presieduta da Antonio Fundarò Conto alla rovescia per la serata di premiazione dei vincitori della XXII (ventiduesima) edizione del “Premio Nazionale di poesia “Città di Partanna” organizzato dall’Associazione Artistica “Il sipario” presieduta da Giuseppe Tusa, con la direzione artistica di Vincenzo Basile, che si terrà il 21 settembre 2019, a Partanna. Un appuntamento atteso, ormai, con grande trepidazione per la qualità delle proposte letterarie e per la eccezionalità dell’evento artistico che accompagna la premiazione nella serata conclusiva dell’evento che chiude, con strepitosa piacevolezza, la stagione estiva. «Un evento di grande spessore culturale» come tiene a precisare, con il giusto e motivato orgoglio, Giuseppe Tusa che ha comunicato i nominativi dei componenti della giuria ufficiale del premio di poesia. A presiederla il prof. Antonio Fundarò, docente di Storia della filosofia contemporanea nel Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche all’Università degli Studi di Palermo. Tra i componenti, tutti docenti, artisti e docenti, Francesco Camagna di Marsala, Irene Bonanno di Castelvetrano, Vincenzo Bussa di Palermo, Franco Giacomarro di Partanna, Gianfranco Perriera di Palermo, Rossana Asaro di Mazara del Vallo, Giusy Chiofalo di Partanna e Anna Maria Cillaroto di Palermo. In tutto quattro le sezioni sui quali si confronteranno poeti e scrittori i cui componimenti sono giunti già in associazione: A - Poesia inedita in lingua italiana a tema libero; B - Poesia inedita in dialetto siciliano a tema libero; C - Giovani Promesse che non abbiano compiuto 18 anni; D - Novellistica/Racconto breve in lingua italiana a tema libero.