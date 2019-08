Inserita in Cronaca il 01/08/2019 da Cinzia Testa Aeroporto Vincenzo Florio: con Hellofly, Trapani si apre al commercio dell’est. Nuove rotte per Napoli e Tirana Dal 20 settembre, tutti i lunedì e venerdì, Hellofly volerà da Trapani Birgi verso Napoli Capodichino e verso l’aeroporto di Tirana. Sconti anche per il parcheggio

Al via dal 20 settembre dall’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, nuove rotte pensate appositamente per manager, imprenditori e per gestire i propri viaggi di lavoro infrasettimanali tra Sicilia, Campania e Albania. Ogni lunedì e venerdì, infatti, il turboelica di Hellofly, virtual airline maltese che opera in collaborazione con il vettore estone Nyxair, volerà da Trapani Birgi alla volta di Napoli Capodichino, per poi proseguire verso l’aeroporto di Tirana. A renderlo noto è il presidente di Airgest, società di gestione dello scalo trapanese, l’avvocato Paolo Angius.

I dettagli delle nuove tratte da Trapani Birgi per Napoli e Tirana

Sarà un aeromobile Saab 340 da 33 posti quello con cui HelloFly, che ha scelto come base Trapani, farà il suo debutto nei cieli italiani per collegare la Sicilia all’Albania ed alla Campania. Volare verso Napoli costerà 69,00 euro tasse incluse con la promozione lancio, catering rigorosamente siciliano incluso e la possibilità di portare con sé in cabina un bagaglio a mano di 8 kg, imbarcando gratuitamente in stiva un collo da 15 kg. Per Tirana, invece, la tariffa di partenza di sola andata sarà di 120,00 euro, sempre tasse incluse. La programmazione bisettimanale è già promossa sul sito della compagnia hellofly.it.

Il commento del direttore generale Michele Bufo

Con l’arrivo delle nuove rotte di HelloFly, l’aeroporto di Trapani Birgi, apre al territorio trapanese nuove possibilità verso il mercato commerciale dell’est. Il neo direttore dell’aeroporto, Michele Bufo commenta: «Ci auguriamo che le rotte Hellofly possano stimolare nuove occasioni di business e di incoming leisure con collegamenti dedicati al mondo delle imprese. Airgest contribuirà fornendo qualità e puntualità dei servizi, e riservando tariffe particolarmente scontate ai passeggeri Hellofly per il parcheggio auto in aeroporto».