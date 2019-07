Inserita in Sport il 29/07/2019 da Cinzia Testa TENNIS – Omar Giacalone è il vincitore della terza edizione del Torneo Open Maschile, organizzato dalla Società Canottieri

Concluso il Torneo Nazionale Open di Tennis, organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Società Canottieri Marsala. Vittoria di Omar Giacalone, del CT Palermo, con il punteggio di 61 64, che ci ha regalato bellissime emozioni durante l’incontro finale che ieri pomeriggio si è svolto presso i campi della Società Canottieri contro Giorgio Tabacco, del Vela Messina.

Omar Giacalone è un tennista professionista dal 2010 e ha raggiunto nel ranking mondiale ATP la posizione 327 in singolo e la 325 in doppio; vincitore di tre titoli ITF in singolo e di 13 titoli di doppio. Nella sua carriera ha battuto giocatori Top 100 del calibro di Popiryn, Brands, Gimeno Traver, Vanni, Munoz del La Nava. E’ riuscito negli Internazionali d’Italia di Roma 2016 a superare il durissimo test della prequalificazioni accedendo al ristrettissimo tabellone delle qualificazioni. Da Under ha raggiunto la posizione 32 del ranking europeo. E’ stato anche campione italiano Under 12 a squadre e campione siciliano U14 a livello individuale.

Oltre 500 spettatori hanno assistito alla finale del torneo, che quest’anno ha registrato un successo senza precedenti: tanti sponsor privati hanno creduto in questo progetto, 65 tennisti professionisti hanno partecipato, di cui ben 25 con classifica di seconda categoria, un montepremi importante di ben 8mila euro e un’organizzazione efficiente grazie all’impegno del direttore del torneo Francesco Pulizzi, del direttore di gara Marcello Franchino, del presidente della Società Canottieri Marsala Tommaso Angileri, dei giudici arbitri Massimiliano Ditta e Antonio Palumbo, e di tutto lo staff organizzativo.

Il Torneo Open, valido come prova del circuito Sicilia della Federazione Italiana Tennis, si è svolto dal 14 al 28 luglio e ha richiamato l’attenzione di tantissimi appassionati di tennis, che per l’occasione hanno potuto assistere dal vivo agli incontri: la Società Canottieri Marsala, infatti, per l’occasione ha aperto le sue porte a tutta la cittadinanza. Un successo anche sui social: la pagina Facebook “Società Canottieri Marsala - Pagina Istituzionale” è stata un punto riferimento sia per gli addetti ai lavori sia per gli utenti che hanno potuto seguire in diretta l’andamento del torneo, con aggiornamenti giornalieri su orari e tabelloni di gioco. Il torneo è stato seguito con particolare attenzione anche dalla Federazione Italiana Tennis-Comitato Regionale Sicilia, che ha dedicato al torneo un articolo in prima pagina sul suo sito ufficiale.