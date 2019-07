Inserita in Cronaca il 24/07/2019 da Cinzia Testa Marsala, per completare il porto oltre 800 mila euro dal governo Musumeci Via libera dalla Giunta Musumeci al finanziamento del progetto esecutivo per risanare il Porto di Marsala. I fondi, provenienti dal Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020, ammontano a 837mila 146,75 euro e serviranno per completare la barriera curvilinea dell´approdo e riqualificare la retrostante calata.

«Per Marsala il mare è vita - dichiara il presidente Nello Musumeci - e dunque il porto non poteva più aspettare. Stiamo recuperando il tempo perduto in passato, mettendo in campo risorse chiavi in mano per restituire dignità e funzionalità alle infrastrutture portuali della Sicilia».

«Il rilancio della portualità in Sicilia - ha commentato l´assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - rappresenta un punto cardine dell´azione del Governo Musumeci. Stiamo spingendo sull´acceleratore dell´iter che, a stretto giro, porterà la città di Marsala a dotarsi di un porto pubblico moderno, all´altezza delle esigenze di un comprensorio marittimo a fortissima vocazione non solo commerciale ma anche turistica».