Inserita in Politica il 21/07/2019 da Direttore la X° edizione della Caccia al Tesoro coinvolgendo i più piccoli in una fantastica esperienza, ludica, ed educativa Anche quest’anno la Pro Loco Vitese propone la X° edizione della Caccia al Tesoro coinvolgendo i più piccoli in una fantastica esperienza, ludica, ed educativa, che gli permetterà di riscoprire Vita e il suo territorio.

Questa volta il tema centrale saranno le “ANTICHE FONTANE” del Paese da cui ogni squadra , composta da 5 componenti, prenderà il nome.

I protagonisti saranno i bambini dai 6 ai 13 anni che il 26 Luglio presso Parco Vincenzo Renda metteranno alla prova se stessi tra giochi di abilità, indizi da risolvere e password da scoprire, oggetti da cercare, il tutto all’ insegna del sano divertimento.