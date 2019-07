Inserita in Cultura il 16/07/2019 da Cinzia Testa TERRAZZA d’AUTORE “Voci, racconti, suggestioni al calar del sole” A cura di Ornella Fulco e Stefania La Via 14ª edizione “L’invenzione della Sicilia”. Una conversazione su Leonardo Sciascia per il secondo appuntamento di Terrazza d’Autore 2019



Nel trentennale dalla sua morte, “Terrazza d’Autore” dedica un appuntamento a Leonardo Sciascia, uno dei più grandi scrittori e pensatori italiani del Novecento.

Al centro della sua produzione il tema problematico della memoria, il rapporto controverso con la storia, la lucida analisi della situazione politica italiana in anni difficili e contraddittori. Le riflessioni dello scrittore siciliano sono trasposte nelle sue opere più celebri con straordinario acume e una scrittura incisiva e profonda di straordinaria attualità.



Seguendo il filo conduttore del rapporto tra Sciascia e la Sicilia, intesa come metafora del mondo e straordinario punto di osservazione, il secondo incontro di “Terrazza d’Autore”, intitolato “L’invenzione della Sicilia” e in programma martedì 16 luglio, alle ore 19, al Molino Excelsior di Valderice, sarà curato da Rosario Atria, dottore di ricerca in Italianistica e cultore della materia presso l’Università degli Studi di Palermo, autore di numerose pubblicazioni sull’opera sciasciana. Dialogherà con lui Stefania La Via. Letture a cura di Ornella Fulco.



L’incontro è ad ingresso gratuito.

In caso di avverse condizioni meteo sarà utilizzata la sala del Molino Excelsior e non lo spazio esterno.



Questo il calendario completo degli altri appuntamenti di “Terrazza d’Autore”:

23 luglio, ore 21 Villa Comunale – Custonaci

Lisbona, l’ombra, la luce, il fado. Viaggio letterario-musicale con la partecipazione degli Alenfado

2 agosto, ore 19 Molino Excelsior – Valderice

Ornella Fulco racconta “Vox” di Christina Dalcher

9 agosto, ore 19 Molino Excelsior – Valderice

“Una stanza tutta per loro: donne e scrittura”, con Alessio Romano e Maria Giambruno