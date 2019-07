Inserita in Sport il 05/07/2019 da Direttore La base dell’aeronautica Militare di Birgi ospiterà domenica la seconda edizione del 37° Triathlon Sprint La base dell’aeronautica Militare di Birgi ospiterà domenica la seconda edizione del 37° Triathlon Sprint sulla distanza di 750m nuoto, 21 km ciclismo e 5 km corsa, gara valevole, quest’anno, per il rank nazionale ed assegna punti validi per il campionato italiano di società oltre ad essere valida quale campionato regionale age/group e Circuito Sicily Triathlon Series. Manifestazione organizzata dal Triathlon Team Trapani, con lo staff guidato dall’esperto Leo Vona ed ancora una volta la base militare, che da mesi con tutto il suo personale sta lavorando in maniera impeccabile per la buona riuscita dell’evento, apre i cancelli alla multidisciplina.

Il Via verra’ dato alle ore 10,30 dalla splendida location del Distaccamento Straordinario AM di Marausa dove è posizionata la Zona Cambio e arrivo per poi proseguire all’interno della base per le successive frazioni. A supporto, fondamentale, della gara saranno presenti, l’ 82° Centro Combat S.A.R. e Moto d’Acqua Soccorritori Acquatici Vigili del Fuoco di Trapani oltre all’infermeria di Corpo del 37° Stormo con la Croce Rossa Italiana e Misericordia Trapani Sant’Alberto.

Al Via oltre centocinquanta partecipanti, record della manifestazione, con la presenza di tutti i piu’ forti triathleti Siciliani di spessore nazionale sia in campo femminile che maschile che eleveranno il tasso tecnico e il coefficiente punti della manifestazione.

Favoriti fra gli uomini Enrico Schiavino della Minerva Roma, Fabio Pruiti, Antonio Limoli e Gabriele Grimadi tutti della Magma Team Catania, Marco Parrinello(vincitore della prima edizione), Dario Monfrecola C.Can. Roggero di Lauria Palermo, Luigi Saporito della Now Team Palermo; fra le donne la Trapanese Federica Cernigliaro (campionessa italiana di medio e vincitrice della passata edizione) in forza alla Magma Team cercherà di confermarsi respingendo gli attacchi delle compagne Cristina Ventura, Nicoletta Santonocito e Gaia Patrinicola, e Sofia Cassata e Marianna La Colla della Now Team Pa,

Anna Spina della Pol Atletica Mazara.