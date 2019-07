Inserita in Politica il 03/07/2019 da Direttore L’82° Centro Combat Search and Rescue dell’Aeronautica Militare e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in addestramento congiunto Giovedi 6 giugno e martedì 2 luglio 2019, si sono tenute presso l’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani le due sessioni di addestramento congiunto fra gli equipaggi di volo del Centro e i Soccoritori del C.N.S.A.S. Sicilia (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), che hanno visto l’impiego di due squadre da 11 e 18 soccorritori rispettivamente, in attività di recupero con verricello, aviosbarco e avioimbarco in zone impervie.



In entrambe le giornate addestrative, presso la base aerea di Trapani Birgi, sede dell’82° Centro, si sono tenuti i briefing preparatori necessari per il corretto svolgimento in sicurezza delle operazioni. La parte pratica, in cui è stato impiegato l’elicottero HH139A in dotazione al Centro, si è sviluppata in una sortita di volo diurna ed in una notturna.



La prima nel pomeriggio del giorno 6 giugno, nella zona di Macari (Trapani) nella Riserva Naturale dello Zingaro, dove il personale si è addestrato al recupero con il verricello, sia singolarmente che in braga doppia, simulando di soccorrere e recuperare un ferito da zone impervie e su pareti scoscese, grazie anche all’ausilio di una barella verricellabile.