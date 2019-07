Inserita in Cronaca il 02/07/2019 da Cinzia Testa CAMPOBELLO - IL SINDACO CASTIGLIONE INCONTRA I GIOVANISSIMI BALLERINI DELLA SCHOOL OF DANCE CHE HANNO CONQUISTATO IL TRICOLORE « Le attività sportive rappresentano una risorsa importante per la formazione dei giovani e per la crescita sociale »





«Campobello è un paese ricco di realtà sportive che coinvolgono tanti ragazzi in attività sane che costituiscono una risorsa di fondamentale importanza, oltre che per la formazione dei giovani, anche per la crescita del tessuto sociale. Tra queste attività un rilievo particolare merita sicuramente la School of Dance i cui allievi si sono distinti al campionato italiano di danza che si è tenuto il mese scorso a Forlì, portando a casa il tricolore e apportando lustro alla città».

Lo ha dichiarato il sindaco Giuseppe Castiglione durante l’incontro, che si è tenuto la settimana scorsa nell’aula consiliare del Comune, con i giovanissimi ballerini campobellesi (di età compresa tra i 5 e i 16 anni) della scuola di danza diretta da Valentina Sciacca e Leonardo Palumbo, che al Campionato Italiano AVMB, che si è svolto prima a Barcellona Pozzo di Gotto e successivamente a Forlì, hanno conquistato complessivamente 10 medaglie d’oro, una medaglia d’argento e 4 di bronzo negli stili latino-americano, danza standard, liscio unificato, coreografico e showdance.

Ad aggiudicarsi i premi, in particolare sono stati: Morgana Stallone, Debora Palermo, Matilde Alagna, Maria Sole Valenti, Noemi Fasulo, Rossella Caraccia, Erika Palermo, Gloria Biondo, Ilary Vaiana, Sophia Martina Puccio, Marianna Lazzara, Ylenia Guccione, Simona Infranca, Elena Puntrello, Giulia Indelicato, Giovanna Stallone, Noemy Gabriele, Marianna Giorgi e Ivan Passanante.

«Mi congratulo con questi giovanissimi nostri concittadini e con tutto lo staff della School of Dance per il prestigioso risultato conseguito in ambito nazionale, che rappresenta sicuramente motivo d’orgoglio per la nostra comunità» ha aggiunto il primo cittadino di Campobello.