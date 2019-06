Inserita in Politica il 25/06/2019 da Direttore 71ª stagione lirica del Luglio Musicale Trapanese: al via la vendita dei biglietti Da oggi prende il via all´Ente Luglio Musicale Trapanese la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli di lirica, danza, opere da salotto. In cartellone, tantissimi appuntamenti che, da luglio a settembre, porteranno sul palcoscenico del teatro cittadino e non solo, proposte in grado di soddisfare i gusti e le aspettative del pubblico.







La vendita online sarà attiva dal 28 giugno sul sito www.lugliomusicale.it. Dal 24 giugno all´ 8 luglio sarà valida una vendita promozionale dei singoli biglietti. Successivamente, dal 10 luglio, i biglietti saranno acquistabili a prezzo standard.



Sino alla prima rappresentazione, invece, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti (che comprendono solo le "prime").



Il botteghino dell´Ente Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita 1 (Villa Margherita), sarà aperto da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30, tel. ‪0923 29290.