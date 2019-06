Inserita in Politica il 21/06/2019 da Direttore omaggio a Mothia nel solstizio d’estate, per cui la manifestazione ha come titolo “ Mozia, la magnifica - Solstizio d´estate” Gli spettacoli avranno una durata di 30 min. max e saranno incentrati sul tema della sicilianità e del tramonto, poiché vuole realizzarsi un omaggio a Mothia nel solstizio d’estate, per cui la manifestazione ha come titolo “ Mozia, la magnifica - Solstizio d´estate”



Apriranno gli spettacoli l’associazione “Musicanti” che presenterà lo spettacolo musicale “…pi non perdere lu cuntu” a seguire il maestro Aldo Bertolino e la sua band presenteranno lo spettacolo di musica Jazz “Dal Jass al Jazz” in omaggio ad un illustre siciliano Nick La Rocca.



Entrambi questi spettacoli saranno realizzati nella zona dell’edificio museale .



Quindi ci si sposterà accompagnati dalla band del maestro Bertolino nella suggestiva location della zona del "Cothion" ove l’associazione “Sipario” presenterà lo spettacolo “Sicilia in…cantu” racconti e aneddoti siciliani con musica dal vivo e infine lascerà il testimone all´associazione culturale Arco che presenterà “MOT – la conquista- “ il racconto narrato in stile “cuntista” dell’assedio di Mozia, con musica dal vivo.



Al termine degli eventi nella zona museale sarà offerto un brindisi e un rustico siciliano.



Si raccomanda la massima puntualità gli spettacoli inizieranno alle 18:45 e il transfert per Mozia dalle ore 17:00 dall´imbarcadero ´"mammacaura", il parcheggio è riservato presso "ORO bianco bazar" di fronte "mammacaura", ove è possibile acquistare i biglietti anche in prevendita, servizio offerto anche da "I viaggi dello Stagnone" in via dei mille a Marsala.