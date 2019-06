Inserita in Politica il 13/06/2019 da Direttore XXII Rievocazione storica Trapani-Monte Erice Inaugurazione mostra "Trapani HUB – Historic car & Urban Beauty" Giovedì 13 giugno si terrà l´inaugurazione della mostra "TRAPANI HUB Historic Car & Urban Beauty", allestita presso l´androne di Palazzo Cavarretta, sede del consiglio comunale di Trapani, che resterà aperta fino al 16 giugno. Verranno esposte auto, moto e cimeli d´epoca, oltre a alcuni motori e componenti gentilmente concessi dal Museo dei Meccanismi e dei Motori della facoltà di Ingegneria dell´Università di Palermo e del suo responsabile ing. Giuseppe Genchi. La mostra sarà visitabile usufruendo di un´audio guida multimediale preparata ad hoc per l´evento, e attivabile tramite un´app gratuita da scaricare sul proprio smartphone, non saranno solo descritti i pezzi esposti, ma anche i luoghi della città che ospitano la mostra.



La mostra è il primo di una serie di eventi collaterali alla XXII edizione della Rievocazione Trapani Monte Erice (sabato 15 e domenica 16 giugno), manifestazione inserita nel campionato nazionale Asi con strumentazione classica a lancette. Quest´anno la manifestazione sarà rinforzata da una serie di eventi collaterali di promozione del territorio che si snoderanno per diversi giorni.