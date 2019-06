Inserita in Politica il 13/06/2019 da Direttore L´ASL giunge alla conclusione al CREA di Ragusa Si è concluso con una visita a Ragusa Ibla a strutture gestiste dalla ditta ospitante nei tre settori di specializzazione: Audio/Video e Domotica, lo stage di domotica per gli studenti dell’istituto superiore “Panella-Vallauri”. Il corso, durato 120 ore e finanziato con i Fondi strutturali europei 2014-2020, ha riguardato la programmazione di una Villa interamente gestita dalla Domotica, per i 15 allievi selezionati del quarto anno dell’Itis, in collaborazione con l’azienda Crea di Ragusa.

Nella fase finale del percorso di alternanza scuola/lavoro, oltre alla visita a Ragusa Ibla a strutture con sistema Audio/Video e Domotiche mercoledì, gli studenti hanno anche consegnato al Tutor Aziendale designato dalla C.R.E.A. Salvatore Battaglia, i lavori di progettazione e programmazione con la Domotica Vantage. Il corso – ha dichiarato il tutor scolastico Ing. Antonella Iachino – “ha previsto il controllo integrato di una Villa con sistemi di domotica e una visione generale dell’uso della tecnologia in vari settori ricettivi, riscontrando un notevole interesse da parte degli studenti interessati ad apprendere e accrescere le proprie competenze nel campo dell’automazione e del controllo integrato di una qualsiasi tipologia di uso tramite un impianto domotico.