Allo Stazzone di Sciacca – Instancabili i volontari del WWF Aderendo all'invito del Comitato Borgo Stazzone di Sciacca, i volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea, il cui responsabile a Sciacca è Salvatore Mugnai, hanno partecipato alla giornata di sensibilizzazione sulle problematiche del quartiere.

Il Presidente del Comitato, Angelo Pumilia, ha accolto i volontari del WWF come amici di lunga data, secondo la migliore tradizione d’apertura che caratterizza la gente di mare.

Lungo la costa antistante il Borgo, sono stati raccolti diversi quintali di rifiuti, nella maggior parte plastiche, vetro e lattine, che saranno ritirati dal servizio comunale quanto prima.

Il concetto è sempre quello: mai arrendersi all’inciviltà.

Il tempo ha dato sempre dimostrato che il processo di emancipazione popolare, prima o poi, vince.

La guerra che si sta combattendo oggi riguarderà i bambini, adulti di domani, che alzano la testa per spiegare ai “grandi” che il nostro pianeta non è infinito.

E la bellezza vincerà.

