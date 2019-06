Inserita in Cronaca il 08/06/2019 da Direttore Gran finale ad Aci Trezza del primo week end dedicato alla 30^ ´Sagra del pesce spada´ Si conclude domani, domenica 9 giugno, il primo fine settimana dedicato alla "Sagra del pesce spada" di Aci Trezza, giunta alla 30^ edizione. Ed anche nella serata del gran finale, che avrà inizio alle 20 nello Scalo di alaggio, saranno cucinate centinaia di fette di gustoso pesce spada dei nostri mari. Tranci che verranno serviti, come sempre, con il classico contorno di insalata mista a km zero ed accompagnati con un panino di semola insieme ad un bicchiere di vino bianco dell´Etna o di bevanda fresca. Nel contesto, anche quest´anno curato dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, nonchè dalla Confraternita San Giovanni Battista e dall´associazione culturale "U pisci a mari", con il patrocinio del Comune di Aci Castello, ci sarà anche la possibilità di visitare la mostra dell´artigianato e dei prodotti tipici locali coordinata dall´associazione culturale "Nuovi eventi". La Sagra scorre anche sul web grazie al sito festasangiovanni.it ed alle pagine omonime sui canali social "Facebook", "Twitter" e "Instagram", dove si sta utilizzando l´hashtag #pescespadaacitrezza, ma anche su "Whatsapp" al numero telefonico 3791016151 da utilizzare per ricevere tutte le informazioni necessarie. Infine, in previsione del flusso considerevole di mezzi che si dirigeranno verso il borgo marinaro durante l´evento, gli organizzatori raccomandano di utilizzare esclusivamente l´ingresso del paese lato sud (provenienza Aci Castello), per fare ingresso su via Provinciale dove è possibile trovare le aree a parcheggio private del "Lido dei Ciclopi", dell´hotel "Marina palace" e del civico n° 5, oltre alle aree pubbliche con sosta a pagamento su strisce blu del Porto nuovo e di piazza Marina.