Inserita in Cronaca il 06/06/2019 da Direttore ´Un Posto in I Fila´ – Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo Anche quest’anno il Comitato di Croce Rossa di Alcamo organizza l’attività: “Un Posto in 1^ Fila”. In occasione delle ricorrenze 2dedicate a “Maria Santissima dei Miracoli” Patrona di Alcamo e al “Corpus Domini”, i Volontari forniranno un servizio di trasporto ai disabili e alle persone anziane per poter assistere alle processioni. Tutti coloro che si trovassero nell’impossibilità di partecipare ai due eventi e volessero usufruire del servizio, potranno farne richiesta rivolgendosi al responsabile del servizio VINCENZO STABILE, chiamando al numero 3463805085.

I volontari di Croce Rossa provvederanno al trasporto degli utenti interessati nello spiazzo antistante il “Castello dei Conti di Modica”, dove sarà predisposto uno stand dal quale potranno assistere, comodamente seduti in prima fila, alle processioni. Al termine della manifestazione religiosa verranno riaccompagnati a casa dagli stessi volontari. Il servizio è totalmente gratuito.



Alcamo, 04 Giugno 2019