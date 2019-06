Inserita in Cronaca il 06/06/2019 da Direttore Erice - AUMENTO TEMPORANEO TORBIDITA’ CONDOTTA DIRETTA CASA SANTA – LE SPIEGAZIONI DI SICILIACQUE Con riferimento alle numerose segnalazioni di cittadini del quartiere di Villa Mokarta, che lamentavano acqua di colore marrone contenente residui terrosi in ingresso presso le abitazioni, giungono le spiegazioni di Siciliacque che ha spiegato le motivazioni dell’inconveniente temporaneo registrato nella giornata del 04.06.2019 che ha determinato un aumento della torbidità dell’acqua.

L´inconveniente è stato causato da una manovra effettuata dagli operatori dell’EAS, nella nota è spiegato che dopo alcune ore i valori di torbidità erano tornati ai valori normali, in linea con i parametri di legge per le acque destinate ad uso potabile.

IL SINDACO – DANIELA TOSCANO PECORELLA

NOTA SICILIACQUE