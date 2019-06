Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore CAMPOBELLO DI MAZARA - Oltre 300 alunni dell’Istituto comprensivo ´Pirandello – S. Giovanni Bosco´ assieme all’Amministrazione comunale alla ´Giornata Ecologica´ Sindaco Castiglione e assessore Valentina Accardo: «Ringraziamo tutti i bambini e gli insegnanti che oggi hanno dimostrato grande attaccamento verso il nostro territorio»

Oltre 300 alunni dell’Istituto comprensivo “Pirandello – San Giovanni Bosco” hanno preso parte alla “Giornata ecologica”, l’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione, che si è svolta stamattina nella frazione balneare di Tre Fontane. La manifestazione, che quest’anno è giunta alla 4ᵃ edizione, ha voluto rappresentare un momento significativo per l’esercizio della cittadinanza attiva e per la formazione della coscienza ambientale in difesa del territorio. Nel corso dell’intera mattinata i ragazzi, assieme agli insegnanti, sono stati impegnati nella pulizia dell’arenile, partecipando alle attività con grande entusiasmo e coinvolgimento e raccogliendo più di una tonnellata di rifiuti. Hanno preso parte alla manifestazione il vicesindaco Nino Accardo, l’assessore all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Valentina Accardo, l’assessore alle Frazioni Vito Bono e l’assessore alle Politiche sociali Donatella Randazzo. «Ringraziamo tutti i bambini e gli insegnanti che oggi hanno preso parte alla Giornata Ecologica –affermano il sindaco Castiglione e l’assessore Valentina Accardo – dimostrando sensibilità nei confronti dell’ambiente e particolare attaccamento verso il nostro territorio. Siamo infatti fermamente convinti che la tutela e il rispetto ambientale passino anche attraverso la riappropriazione dei propri spazi e proprio per questo anche quest’anno abbiamo voluto promuovere questa iniziativa, auspicando che la giornata di oggi possa essere d’esempio per tutti».

