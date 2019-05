Inserita in Cronaca il 30/05/2019 da Direttore CELEBRAZIONI ´73° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA´ In occasione delle manifestazioni

celebrative del 73° anniversario della proclamazione della Repubblica avrà

luogo, il prossimo 1° giugno alla ore

10,00 presso il Salone di Rappresentanza di questa Prefettura, la consegna di due “Medaglie d’onore” rispettivamente al Sig.

Nicasio Anzelmo ed, in memoria del congiunto,

ai familiari del Sig. Erios Puccia, cittadini residenti in questa

provincia, quale riconoscimento del loro sacrificio per essere stati deportati

ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale. Sarà inoltre

insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della

Repubblica Italiana” l’Appuntato Scelto

della Guardia di Finanza Giuseppe Giacalone.



Il prossimo 2 giugno si celebrerà

la Festa della Repubblica che, nel consueto spirito di sobrietà, si svolgerà

con una cerimonia pubblica, presso il “Monumento ai Caduti” in Piazza Vittorio

Veneto cui presenzieranno le Autorità civili, militari e religiose della

provincia. Gli studenti dell’Istituto

Comprensivo “Bassi-Catalano” e del 1° Circolo “Da Vinci” racconteranno il Monumento ai Caduti con il

progetto “L’elaborazione della memoria” proposto dal Comando Militare Esercito “Sicilia”.



Programma

della cerimonia 2 giugno 2019:



Ore 9,30 - Piazza

Vittorio Veneto - Monumento ai Caduti



§ Esposizione tricolore sul Palazzo della

Prefettura



§ Esecuzione della Fanfara dei Bersaglieri



§ Alzabandiera



§ Deposizione corona al Monumento ai Caduti



§ Allocuzione del Sindaco di Trapani



§

Lettura

del messaggio del Presidente della Repubblica



da parte del Vice

Prefetto Vicario di Trapani



§

“Adotta

un monumento”: Intervento studenti



§

Benedizione di S.E. il Vescovo di Trapani







Ore 17,00 - Piazza

Vittorio Veneto - Monumento ai Caduti



§

Ammainabandiera







Trapani, 30 maggio 2019