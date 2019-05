Inserita in Cronaca il 30/05/2019 da Direttore A.N.A.S. Italia Collesano – 9^ ed. Passeggiata Ecologica sul Monte D’Oro. A.N.A.S. Italia Collesano – 9^ ed. Passeggiata Ecologica sul Monte D’Oro. Domenica 2 giugno, l’ANAS zonale di Collesano, organizzato la IX edizione della passeggiata ecologica sul “Monte D’Oro” detto sito si torva a circa un km dall’odierno abitato di Collesano porta naturale del Parco delle Madonie, sulla sommità nord di questo rilievo, in una piattaforma a quota 703 m s.l.m. si può ammirare oltre alla bellezza naturalistica, stupendi panorami che fa da terrazza nello scenario madonita, inoltre si può visitare il sito archeologico dove sono presenti le rovine dell’antico centro arabo-normanno di Qal’at as-sirat “ La Rocca sulla retta Via”. La passeggiata sarà una piacevole e salutare giornata primaverile, “En Plain Air”, sulle balze dell’aspro e solitario monte che racchiude, come in un prezioso scrigno, un tesoro di archeologia e geologia, storia e cultura, roccaforte e culla di antichi insediamenti, una vera fortezza naturale dalle ripidi e scoscese pareti, raggiungibile soltanto attraverso un incerto e stretto sentiero frequentato da secoli quasi soltanto da pochi, solitari, pastori. Lungo questo viottolo, animato da tanta buona volontà, desideroso di respirare aria salubre e di godere dello spettacolare ed eccezionale panorama, indotto dal piacere di trascorrere e condividere buona parte della giornata con associati amici e conoscenti, si è inerpicato un non trascurabile numero di persone, alla scoperta del nostro paese di Collesano, incommensurabile patrimonio naturale e culturale. Un’esperienza, sicuramente proficua, oltremodo positiva ed alquanto costruttiva, sia perché è servita da momento di aggregazione sociale, per scambiare opinioni, discutere e progettare la messa in cantiere di nuove iniziative, sia perché ha dato l’opportunità di stare a contatto con la natura, lontano dallo smog cittadino e di immergersi in mondo bucolico, in una dimensione del tutto nuova, intrisa di serenità e pace. Ai fine passeggiate si potrà gustare dei prodotti tipici locali , come la tuma con miele e la ricotta fresca di pecora e capra, il pane fatto in casa con le olive e olio biologico.