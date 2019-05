Inserita in Sport il 29/05/2019 da Direttore Campionato Nazionale dellaMartial Kombat Sport Italia – ASI “TITOLO EUROPEO K1 STYLE” & “AZZURRI D’ITALIA 2019” Domenica 26 Maggio, presso il PalaCardella.



Erice, la bellissima - Città della Scienza -, ha ospitato “Azzurri d’Italia”, il Campionato Nazionale dellaMartial Kombat Sport Italia – ASI, con oltre 150 atleti partecipanti.

La cerimonia di apertura è stata presentata dal Maestro Gino Vitrano, Segretario Generale della World Martial Kombat Federation.

Un premio speciale è stato assegnato a Gioacchino Mancuso, Campione d’Europa della “Martial Kombat PRO” di Kick Boxing - Kg. 67.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Erice e dall’Ente CONI - ASI, con la collaborazione della WCA e l’autorizzazione internazionale della WMKF

(World Martial Kombat Federation).

All’interno della cerimonia di apertura, si sono svolti gli incontri delle discipline da ring, che hanno visto:Gaspare Madone, del Team Athena Trapani,

confrontarsi con il Campione Licatese Angelo Palermo, della Tana della Tigre. In palio il Titolo Italiano di Classe A di Full Contact - Kg. 65, su 5 round da 2 minuti.

L’incontro, molto acceso, si è concluso al 4° round con la squalifica di Angelo Palermo. Gaspare Madone è il nuovo Campione Italiano di Full Contact.

Il clou dell’evento è stato il “Titolo Europeo WMKF” di K1, Kg. 65, tra il Tedesco Roman Kern di Freiburg (Karl Fight Club) e

l’Italiano Davide Zuccaro di Catania (Brothers of Fighting). 5 riprese da 2 minuti.

Eccellente il livello tecnico. Il Tedesco ha pagato la differenza di esperienza e di potenza ed al 4° round l’arbitro centrale ha decretato il KO tecnico.

A chiudere gli incontri da ring, sono state le selezioni AISUDAN inserite in “Azzurri d’Italia”.

Il 1° incontro è stato disputato da Gabriele Cannella della Winner Club di Bagheria contro Aurelio Bringheli del Team Delta – Messina, nella disciplina del K1 , Kg. 70 – Classe C.

A vincere, per preferenza dei giudici, sarà Aurelio Bringheli, dopo un incontro equilibrato.

Il 2° incontro, sempre di K1, Kg. 75 – Classe C, si è disputato tra

Santi La Rocca del Team Poma di Custonaci e Joseph Saponara del

Team Cancilla di Termini Imerese.

Un incontro senza storia. Al 2° round, l’arbitro ha fermato l’incontro ed ha proclamato vincitore Joseph Saponara, per superiorità tecnica.

Conclusa l’attività da ring, hanno preso il via “Azzurri d’Italia”, i Campionati Nazionali che selezionano i primi nomi ufficiali per la Rappresentativa che prenderà parte ai

Campionati del Mondo WMKF che avranno luogo in Sicilia dal 10 al 13 Ottobre 2019.

“Azzurri d’Italia” è stata una bella giornata di sport. Tutto ben fatto e coordinato.



DIDASCALIA DELLA FOTO Da sx: Franco Cammarasana della Gazzetta dello Sport; Campione Tedesco Roman Kern; L’Arbitro Internazionale José Miguel Ranauro; L’Avv. Eugenio Tomasino, Delegato WCA;

il neo Campione d’Europa WMKF Davide Zuccaro ed il Coach Nazionale Master Antonio Provvidenti.