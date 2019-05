Inserita in Sport il 26/05/2019 da Direttore

Al 2° Slalom Quota 1000 vittoria di Schillace su Radical

Il pilota messinese della T.M. Racing ha centrato il quarto successo stagionale assoluto a Linguaglossa nella gara organizzata da Passione e Sport 4° round del Campionato Siciliano. Sul podio il sorprendente Guzzetta su Peugeot di gruppo E1 e Puglisi su Radical

Le sfide del 2° Slalom Quota 1000 hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sono rivelate tutte di alto livello, come prestigiosi erano i nomi dei protagonisti annunciati alla gara organizzata da Passione & Sport in partnership con il comune di Linguaglossa, quarto round id Campionato Siciliano, che si è svolta in una giornata dal meteo poco clemente che ha premiato le migliori strategie. La competizione è partita con estrema puntualità alle 9, quando il Direttore di Gara Michele Vecchio e l’aggiunto Graziano Basile hanno dato il via al primo concorrente in gara. Ad alzare il tricolore per i 46 piloti partititi l’entusiasta primo Cittadino di Lingualglossa Salvatore Puglisi.









Vittoria per Emanuele Schillace, il giovane driver messinese che al volante della Radical SR4 con motore Suzuki, ha ulteriormente aggiustato il tiro dopo la prima manche ed ha sbaragliato tutti imponendosi nelle altre due salite sui 2,760 km della Strada Regionale Mareneve, intervallati da 11 postazioni di rallentamento. Schillace ha ottenuto la miglior prestazione nella 3^ manche in 2’11”28, con la squillante vittoria catanese il portacolori T.M. Racing ha rinsaldato la leadership nel Campionato Siciliano portando a 4 i successi stagionali, dopo quelli di Salice, Bonagia e Partanna e la conclusione come primo dei siciliani a ridosso del podio a Torregrotta. Schillace è stato decisivo per il successo della T.M. Racing nella classifica Scuderie, con Puglisi al 3° posto, un primato etneo che permette al soldalizio messinese di allungare in vetta alla classifica del “Siciliano”.

Seconda piazza per uno straordinario Angelo Guzzetta su Peugeot 106 1.6 16V di gruppo E1, il pilota etneo alfiere della Project Team, ha disputato soltanto la 2^ e 3^ manche per un inconveniente al tergicristallo che gli ha impedito di prendere il via nella 1^. L’esperto preparatore di assetti sulla piccola vettura francese curata dalla Ferrara Motors, ha effettuato delle efficaci modifiche che hanno reso subito concreto l’attacco alla vetta di categoria e del podio di gara con un gap di 6”31 dalla vetta. Terza piazza per il messinese Michele Puglisi sulla versione Prosport della Radical, un decisivo 2’21”01 nella seconda manche, dopo aver preso una penalità per un birillo nella prima, ha permesso al peloritano di salire al fotofinish sul podio precedendo soltanto di 56 centesimi di secondo il tenace Michele Poma sulla piccola ed agile monoposto Ghipard con motore Suzuki da 1000 cc., il trapanese della Armanno Corse ha tentato invano la rimonta nell’ultimo e difficile passaggio di gara.









A completare la top five il tenace Rosario Miano sempre più incisivo sulla Reynard di classe 1400 nei colori della Giarre Corse, sodalizio di casa molto rappresentato a Linguaglossa. Per Miano determinante la seconda manche quando ha ottenuto il 5° tempo, dopo che nella prima due birilli erano costati al driver catanese 20 secondi di penalità, mentre non è partito nell’ultima manche.









Grande lotta sul filo dei centesimi di secondo dalla 6^ all’8^ piazza con tre concorrenti in circa mezzo secondo. Sesta posizione assoluta per il messinese vincitore del gruppo Speciale Davide Giorgianni su Peugeot 106, mentre in 7^ posizione ha chiuso il migliore di gruppo A, Alessio Truscello, il messinese già Campione Siciliano di categoria su Peugeot 106 1.6 16V. Ottava piazza per il migliore di gruppo N, sempre dalla provincia di Messina, Mario Radici su Renault Clio Williams. Top ten definita con il nono posto del giovane Alessio Vasta, agile vincitore in Racing Start Plus con la Fiat Cinquecento di classe 1150, seguito dall’alfiere Puntese Corse Rosario Leotta su Autobianchi A112, migliore in classe E11400. Jessica Miuccio, la giovane santateresina che si divide tra il sedile di destra nei rally ed il volante negli slalom, sulla Renault Clio RS ha primeggiato tra le lady su Alessia Gammeri anche lei su Renault Clio ma in versione Williams.





-“Una bella gara ed un ottimo tracciato con eccellente asfalto, anche se il meteo e la pioggia hanno reso tutto più impegnativo - ha dichiarato Schillace - abbiamo lavorato sulla macchina soprattutto dopo la prima manche dove l’assetto non era del tutto da bagnato. Ancora un successo di squadra che condivido con papà Franco, impeccabile preparatore della macchina, e tutto il nostro team”-.









-“Una bella gara con ottima organizzazione, peccato per i meteo che ha reso tutto più difficile - sono state le parole di Guzzetta - abbiamo lavorato bene e le regolazioni hanno funzionato al meglio, seconda gara e secondo successo con secondo assoluto è un’ottima gratificazione”-.









-“Una bella gara che ci ha dato delle belle soddisfazioni, come prestazione personale e come scuderia T.M. racing - sono state le parole di Puglisi - il meteo ci ha un pò limitato e soprattutto sotto la pioggia non eravamo equipaggiati al meglio come gomme, però il risultato è arrivato”-.









Il meteo non è stato clemente ma non ha scalfito lo spettacolo delle sfide per i punti della serie promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia.





Top ten 2 Slalom Quota 1000: 1 Schillace (Radical SR4) in 2’11”28; 2 Guzzetta (Peueot 106) 2’17”65; 3 Puglisi (Radical) 2’21”01; 4 Poma 2’20”57; 5 Miano (Reynard) 2’30”26; 6 Giorgianni (Peugeot 106) 2’32”35; 7 Truscello (Peugeot 106) a 2’32”38; 8 Radici (Reanault Clio) 2’32”80; 9 Vasta (Fiat Cinquecento) 2’35”81; 10 Leotta (A 112) 2’36”47.









Tutte le info e la documentazione su www.passioneesport.com .