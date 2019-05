Inserita in Sport il 26/05/2019 da Direttore Pall.Trapani: Successo per il torneo Under 14 ´Network – Basket Sicilia Occidentale´ Si è concluso oggi al PalaConad il torneo Under 14, primo appuntamento del progetto “Network – Basket Sicilia Occidentale”. Una collaborazione che si pone l’obiettivo di durare nel tempo e che vede protagoniste alcune tra le più importanti realtà cestistiche del territorio trapanese: Pallacanestro Trapani, Virtus Trapani, Basketland Castelvetrano, Nuova Pallacanestro Marsala e Virtus Mazara. A vincere il primo evento con rappresentative miste, organizzato nell’ottica di creare sinergia ed amalgama fra ragazzi che appartengono a società diverse, è stata la formazione “Nera” composta da Filippo Nazareno, Giuseppe Sugameli, Tito Catalano, Giuseppe Terranova, Gianluca Coddretto e Sergio Pecorella e guidata dai coach Gabriele Baseggio, Tony Barraco e Marco Tobia. Oltre alle numerose sfide sul parquet, i giovani ragazzi coinvolti hanno potuto svolgere delle attività fisiche e atletiche attraverso la direzione del preparatore atletico Salvatore Sorrentino; tutti aspetti fondamentali in un’ottica di sviluppo del “Network – Basket Sicilia Occidentale.

DICHIARAZIONI Claudio Carofiglio (Responsabile Settore Giovanile Pallacanestro Trapani): «Sono stati due giorni intensi, il divertimento e il confronto sono stati i veri protagonisti di questo torneo. La crescita qualitativa e quantitativa dei settori giovanili delle società è l’obiettivo fondamentale del “Network – Basket Sicilia Occidentale” e tale traguardo sarà raggiungibile soltanto attraverso l’unione di intenti delle società: solo superando le barriere i giovani potranno trarre dei benefici. Il torneo Under 14 rappresenta il primo passo di una serie di incontri che ci auguriamo di organizzare con frequenza».