Inserita in Cronaca il 26/05/2019 da Direttore 12° Colombaia day Colombaia di Trapani. Quale futuro?



Luigi Bruno Presidente dell’Associazione Salviamo la Colombaia nel ringrazia i presenti ha voluto ringraziare l’Assessore Enzo Abbruscato il quale ha voluto testimoniare l’interesse dell’Amministrazione comunale nei confronti della Colombaia . Bruno continua facendo presente che il destino della Colombaia, ormai, è stato messo nelle mani di un organismo privato al quale verrà assegnata in gestione per un presumibile periodo di 50 anni gestione.

E’ emerso, purtroppo, che alla data del 25 maggio 2019 non si hanno ancora notizie, dopo l’apertura delle buste, sul risultato per la sua concessione in gestione al vincitore del bando.

Con il suo intervento l’Avv. Nicola Di Vita Presidente della Lega Navale di Trapani ha voluto confermare l’importanza della nuova acquisizione rimarcando l’esigenza di una facile fruizione per i trapanesi, tenendo presente che la peculiarità dell’isola della Colombaia è quella di rimanere, per come, è un’isola, e non riconoscere l’esigenza di un collegamento fisico con l’entro terra. L’Architetto Roberto Manuguerra ha sintetizzato una cronistoria della Colombaia precisando l’importanza storica e architettonica di un manufatto che, nonostante tutto, si regge ancora. Ha accennato ad una proposta/progetto di un passaggio pedonale attraverso il quale si potrebbe avere una più facile fruizione dell’isola e del castello.

Il Presidente Luigi Bruno, tenendo presente lo stato dell’arte per quanto riguarda l’aggiudicazione e con l’intento di continuare nell’azione societaria, ha voluto fare ricordare che la Colombaia nell’anno 2020 compirà 2500 anni, motivo per il quale l’Associazione ha ritenuto opportuno che in tale periodo venissero realizzate delle manifestazioni per confermare l’importanza del castello e la validità della sua presenza nel nostro territorio rapportandola a valori internazionali con la speranza che, suscitando l’interesse della importanza dell’operazione, possa ottenere la collaborazione da parte di tutti i cittadini, le istituzioni e le attività turistico/commerciali.

In relazione a ciò ha fatto ricordare che, in occasione dell’11° Colombaia day nel maggio 2018, fu fatta rilevare la esigenza di visibilità e di interesse connessi a tutte le ricadute positive a favore della città e del territorio facendo parte di una progettualità di largo respiro nello scenario socio-politico-culturale.

Cosa che abbiamo fatto e che continueremo a fare

Comunica che, nel corso degli anni, vi sono state persone ed organizzazioni che hanno offerto la loro appassionata collaborazione nella conduzione del sodalizio motivo per la quale l’Associazione ha ritenuto opportuno offrire ad alcuni di loro un affettuoso riconoscimento per tale attività. Ha pertanto ha voluto conferire il titolo di “Benemerito della Colombaia” per l’anno 2019 all’Avv. Nicola Di Vita Presidente della Lega Navale di Trapani, alla Casa editrice Margana, al Prof. Alberto Costantino, storico, al Sign. Giuseppe Tallarita e di “Alfiere della Colombaia” alla Signora Marilina Basciano.

Purtroppo, a causa delle condizioni atmosferiche non è stata effettuata l’usuale visita alla Colombaia e che probabilmente verrà effettuata nella prossima domenica, per questo ne verrà data debita comunicazione.

L’Ufficio postale distaccato per l’annullo postale ha funzionato regolarmente.