Inserita in Cronaca il 24/05/2019 da Direttore

SERVIZI CISL AL CENTRO, domani in piazzetta Saturno a Trapani dalle ore 15,30



Si chiama Servizi Cisl al CENTRO, l’iniziativa che si terrà domani sabato 25 maggio a Trapani, organizzata dal Centro Servizi Sicilia e dalla Cisl Palermo Trapani insieme a Caf e Inas Trapani, le associazioni Adiconsum, Anolf, Anteas, il sindacato degli inquilini Sicet, l’ufficio vertenze Sindacare. Dalle ore 15,30 alle 20 nella centrale piazzetta Saturno, una traversa di via Torrearsa, sarà sistemato un gazebo e banchetti informativi dei servizi del sindacato. Saranno in piazza con i loro esperti per offrire informazioni ai cittadini sui loro servizi: il Caf che si occupa di assistenza fiscale, reddito di cittadinanza e tanto altro; al Patronato Cisl Inas che cura le domande per le pensioni, quelle di cittadinanza, le pratiche legate alle invalidità, alle indennità di disoccupazione, alle malattie professionali e tanto altro; il Sicet che si occupa dell’assistenza agli inquilini e proprietari di immobili; l’Adiconsum che risponde alle esigenze dei consumatori; l’Anolf che si dedica agli immigrati; Sindacare per le vertenze legate al mondo del lavoro e all’Anteas che è l’associazione di volontariato di solidarietà per tutte le età. Sarà l’occasione, per chi vorrà, di fissare un appuntamento sul posto per i servizi richiesti. “Saremo in un luogo di passaggio – spiega Mimmo Crivello presidente Centro Servizi Sicilia – per offrire tutte le informazioni sui nostri servizi a chi durante la settimana non ha la possibilità di recarsi presso i nostri sportelli. Questa iniziativa partita da Palermo lo scorso mese – aggiunge –, sarà replicata in altre piazze della Sicilia con l’obiettivo di aumentare la presenza dei nostri servizi sul territorio”. “Saremo pronti – spiega Paolo Buffa responsabile del patronato Cisl Inas Trapani - a dare tutte le informazioni necessarie sui requisiti da possedere per presentare le domande per le pensioni ‘quota 100’, la pensione di cittadinanza, le pratiche sugli infortuni sul lavoro, sull’indennità di accompagnamento, il congedo di maternità, sulle nuove modalità di richiesta degli assegni nucleo familiare, e tanto altro”. “E’ un periodo molto impegnativo dal punto di vista fiscale – commenta Enzo Naso responsabile Caf Cisl Trapani -, ci sono tante scadenze vicine e noi con l’iniziativa di domani saremo in piazza per dare tutte le informazioni necessarie ai cittadini e per fissare gli appuntamenti per le nostre sedi del territorio”. “Siamo dell’idea – conclude il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana - che uno dei compiti del sindacato sia quello di essere presente per ogni esigenza di lavoratori, pensionati, disoccupati e le loro famiglie, per questo nasce l’iniziativa Servizi Cisl al CENTRO, per far comprendere ai cittadini trapanesi che siamo pronti ad affiancarli in ogni necessità, sia vertenziale, che di natura fiscale, previdenziale, e di venire incontro alle richieste dei consumatori, dei pensionati, degli immigrati. La presenza, inoltre, di tutte le associazioni che si occupano di diversi ambiti sociali, testimonia come la Cisl tenda ad aprirsi alla società civile con l’obiettivo a di essere parte attiva e responsabile dei processi decisionali che interessano la collettività”.

Trapani, 24 maggio 2019