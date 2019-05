Sport – Vela – due siciliani selezionati per il campionato mondiale e per il Campionato europeo giovanile Optimist

Inserita in Sport il 24/05/2019 da Direttore

LA VELA GIOVANILE DELLA SICILIA TORNA AD ESSERE RAPPRESENTATA AI CAMPIONATI EUROPEO E MONDIALE. DE FONTES NIC CATANIA AL MONDIALE, ADORNI SOCIETÀ CANOTTIERI MARSALA ALL’EUROPEO.

Al termine della seconda selezione nazionale valida per la partecipazione ai Campionati Europeo e Mondiale Optimist svoltasi a Follonica dal 16 al 19 maggio, Tommaso De Fontes del Circolo Nautico NIC di Catania e Michele Adorni della Società Canottieri Marsala, sono i due velisti della VII Zona FIV (Sicilia), presieduta da Francesco Zappulla che faranno parte della compagine azzurra che prenderà parte al Campionato Mondiale (cinque in tutto) il primo ed al Campionato Europeo (sette complessivamente) il secondo.

Incontenibile l’entusiasmo di Enrico Stefanelli pari a quello del suo allievo Tommaso De Fontes, « Tommaso è stato bravissimo, partito dalla 12^ posizione conquistata dopo la selezione di Napoli – ha detto Stefanelli - ha saputo gestire con equilibrio le undici prove di Follonica e con due vittorie è risultato il vincitore della seconda selezione raggiungendo il quarto posto.»

« …Una delle selezioni più entusiasmanti e combattute degli ultimi anni. -Questo il commento fatto dall’istruttore di Michele Adorni, Enrico Tortorici - la Sicilia dell’Optimist è ancora una volta protagonista. Due atleti siciliani sono tra coloro che rappresenteranno l’Italia al Campionato Mondiale ed al Campionato Europeo. I complimenti vanno anche a tutta la squadra presente a questa selezione » ha concluso il tecnico della Società Canottieri Marsala.

Dopo la prima selezione nazionale svoltasi a Napoli dal 27 Aprile al giorno 1 Maggio, al termine delle otto prove disputate, Tommaso De Fontes si trovava al 12° posto e Michele Adorni in 14^ posizione e gli altri in “zona speranza” erano Giulio Genna della Società canottieri Marsala in 22^ posizione e la sua collega di Circolo Silvia Adorni al 30° posto.

De Fontes a conclusione della seconda selezione, scala 8 posizioni conquista il primo rimonta 7 posizioni rispetto alla classifica della prima selezione e conquista il settimo posto; Silvia Adorni giunta 19^ a tre punti dalla quarta in classifica femminile, manca per un soffio la partecipazione al Campionato Europeo.

Per un soffio, quindi, la VII Zona non ha potuto ripetere la performance del 2017 allorché furono tre gli atleti a spiccare il volo: per il Mondiale di Pattaya in Thailandia, Marco Genna della Società Canottieri Marsala e per l’Europeo in Bulgaria, Claudio De Fontes, fratello maggiore di Tommaso, del Circolo Nautico NIC e Andrea Marotta del Circolo Nautico Gela.

Dal 2016, quindi. riprende la serie positiva della VII Zona che viene rappresentata da propri atleti nella massima assise Continentale e Mondiale.

La serie fortunata degli atleti della Classe Optimist della VII Zona, fatta non solo di partecipazione ma anche di successi inizia negli anni ’80 quando Mario Noto, apprezzato professionista marsalese, cui la passione per la vela, la competenza e la versatilità non fanno ancora oggi difetto, già a quei tempi tesserato alla Società Canottieri Marsala, prese parte a tre Campionati Europei negli anni ’80 e nel 1987 vinse il titolo continentale in Grecia.

Nel 1996 è Enrico Tortorici (Circolo Velico Marsala) che in azzurro partecipa al Campionato mondiale Optimist di Città del Capo.

Dal 2006 al 2008 è all’atleta di punta del Circolo del Tennis e della Vela di Messina, Carlo Cucinotta che tocca far parte della compagine azzurra che partecipò al Campionato Europeo di Workum in Olanda nel 2006 e ai Campionati Mondiali di Cagliari nel 2007 e di Cesme in Turchia nel 2008. Massimo Attinà, anch’egli della Società Canottieri Marsala, come Genna e Adorni, fu l’ultimo rappresentante della VII Zona, prima del 2016 a prender parte con la squadra azzurra al Campionato mondiale Optimist in Malesia, nel 2010.

Buon vento a De Fontes e Adorni ed alla VII Zona perché continui a sfornare atleti di caratura internazionale in tutte le Classi in singolo e in doppio.

Il Campionato Mondiale Optimist si svolgerà dal 6 al 16 Luglio nell’Isola di Antigua nelle Piccole Antille a Sud Est della repubblica Dominicana. L’Atlantico sarà il teatro del Campionato Europeo che si svolgerà in Francia, nella Penisola della Bretagna di Crozon Morgat, dal 22 al 29 Giugno.