Inserita in Cronaca il 22/05/2019 da Direttore SANTA NINFA: ATTIVITÀ ANTIDROGA DEI CARABINIERI. UN ARRESTO E RINVENIMENTO DI HASHISH Il periodo di intensi controlli, eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, ha portato nei giorni scorsi all’esecuzione di un’ulteriore misura restrittiva della libertà personale per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessa in flagranza. Il 20 maggio 19, durante la nottata, in Santa Ninfa, i militari della dipendente Stazione – alle dipendenze del Maresciallo Antonio Chiriatti – nel corso di un’attività d’iniziativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto DI STEFANO Francesco, 30enne, disoccupato, gravato da precedenti di polizia, e hanno deferito in stato di libertà A.R., 21enne disoccupato e incensurato. I predetti, mentre viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, notavano in lontananza i militari che intimavano l’alt ad un regolare posto di controllo, a quel punto il DI STEFANO, che conduceva l’auto, prima di arrestare la marcia dei veicolo, gettava dal finestrino un involucro. Tale gesto non sfuggiva ai Carabinieri che, immediatamente, recuperavano l’involucro che risultava contenere g.100 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. I militari decidevano, quindi, di indagare più a fondo, eseguendo delle perquisizioni presso i domicili dei due fermati. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di rinvenire presso l’abitazione del DI STEFANO n.1 bilancino digitale di precisione. Quanto illecitamente detenuto veniva posto sotto sequestro. Il DI STEFANO, dopo le formalità di rito e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà in giornata presso il Tribunale di Sciacca. Nell’ambito della medesima attività veniva, inoltre, segnalato alla Prefettura di Trapani, quale assuntore di sostanze stupefacenti, C.I.F., 20enne partannese, il quale, controllato alla guida del proprio veicolo, veniva trovato in possesso di g.2 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, sottoposta a sequestro.

