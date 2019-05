Inserita in Cronaca il 20/05/2019 da Direttore ESERCITO ITALIANO: UNA RAPPRESENTANZA DEL 6° REGGIMENTO DELLA BRIGATA AOSTA AL 67° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI La Città di Matera, Patrimonio Mondiale UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019, teatro del 67° Raduno Nazionale dei Bersaglieri



Trapani, 20 maggio 2019. Il capoluogo di provincia della Basilicata ha accolto infatti migliaia di Bersaglieri provenienti da tutte le Regioni d’Italia e dall’Europa. Oltre 70 Fanfare, Gruppi sportivi, Associazioni Bersaglieri di Protezione Civile e Bersaglieri che per l’occasione sono giunti anche dal Canada e dall’Australia. Anche la Brigata Aosta è stata presente al raduno. Alla manifestazione ha partecipato infatti una rappresentanza del 6° Reggimento Bersaglieri, l’Unità dell’Aosta dislocata a Trapani.

L’evento culminante ha avuto luogo ieri domenica 19 maggio con la sfilata, “al passo di corsa”, di oltre 100.000 “Fanti Piumati” che hanno attraversato il centro di Matera sulle vibranti note delle fanfare. Come da tradizione, anche il 67° Raduno è dedicato alla memoria di tutti i soldati che hanno combattuto sacrificando la propria vita per difendere la Patria e gli ideali di libertà. Sono state perciò deposte corone d’alloro anche al Monumento ai Caduti della città di Potenza, capoluogo di Regione e Medaglia d’Oro “Benemerita del Risorgimento Nazionale”, nonché sulla tomba del Bersagliere Colonnello Mario Binetti, fondatore della Sezione Bersaglieri di Matera.