Inserita in Sport il 19/05/2019 da Direttore Marsala Calcio: Turris – Marsala 3-0 All´ “Amerigo Liguori” di Torre del Greco (NA) la Turris fa la voce grossa e si impone nei confronti degli azzurri con un rotondo 3-0 nella Finale in Gara Unica dei playoff di Serie D Girone I 2018-2019. I corallini accedono così alla griglia di ripescaggio in vista della Serie C 2019-2020, il Marsala invece conclude una stagione ricca di soddisfazioni, dove da neo-promossa è riuscita ad ergersi al terzo posto in classifica e fino alla Finale Playoff.

LA CRONACA:

Mister Francesco Fabiano, non in panchina per squalifica nell´occasione, schiera i suoi con il 4-3-3, con capitan Fabio Longo centravanti supportato sulle ali da Addessi e Celiento; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 4-3-3 con capitan Nagib Sekkoum mezzala sinistra e Lo Nigro in cabina di regia. Il primo tempo è prettamente di marca corallina. Al 25´ arriva il primo squillo dei torresi con Vacca che approfitta di un disimpegno non perfezionato da Benivegna, porta avanti il pallone e scaglia una sassata mortifera dai 30 metri che si insacca all´incrocio dei pali per l´1-0. Gli azzurri non reagiscono, e al 30´ i corallini raddoppiano con Aliperta che gestisce un pallone, lo controlla e di sinistro spiazza Giappone per il 2-0. Nella ripresa la Turris punge ancora: al 48´ Addessi si invola sulla sinistra, penetra in area e con un sinistro chirurgico sigla il 3-0. Il Marsala ci prova due volte: al 56´ Candiano sfiora il palo dopo aver duettato con Sekkoum ed al 79´ Tripoli su punizione sfiora il gol di un soffio, ma il risultato non cambia più e la finale se l´aggiudica la squadra campana.

I TABELLINI:

Turris – Marsala 3-0 (2-0 p.t.) Turris: Casolare (´00) (82´ D´Inverno (´99)), Esempio (´99), Varchetta (80´ Riccio), Aliperta (61´ Franco), Di Nunzio, Formisano (´98), Fabiano (´00), Vacca (66´ Lagnena), Longo (K), Addessi (69´ Guarracino), Celiento. A disposizione: Cellitti (´99), Fibiano (´01), Auriemma (´98), Palmieri. Allenatore: Francesco Fabiano (squalificato). Marsala: Giappone (´01), Benivegna (´00), C. Galfano (´99), Sekkoum (K), Fragapane (52´ Giardina), Balistreri, Candiano, Prezzabile (´98) (60´ Mazzara (´00)), Lo Nigro (52´ Bonfiglio), Manfrè (66´ Tripoli). A disposizione: Compagno (´99), Napolitano (´99), Corsino, A. Rallo (´00), Ciancimino (´99). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Arbitro ed Assistenti: Sig. Gabriele Scatena della Sez. A.I.A. di Avezzano (AQ); Sigg. Enrico Songia della Sez. A.I.A. di Bra (CN) e Leandro Castioni della Sez. A.I.A. di Novara. Reti: 25´ Vacca (T), 30´ Aliperta (T), 48´ Addessi (T). Ammonizioni: Addessi (T), Franco (T); Sekkoum (M), C. Galfano (M). Espulsioni: /. Corner: 4 a 1 per la Turris. Recuperi: 3´ p.t. e 5´ s.t. Spettatori: 900 circa. Note: /.

Marsala, 19/05/2019