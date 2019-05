Inserita in Politica il 17/05/2019 da Direttore Manifestazione del 18 maggio 2019, ore 11,00 – Aeroporto Birgi Manifestazione del 18 maggio 2019, ore 11,00 – Aeroporto Birgi - #rivogliamovolare – FREEZE MOB



Il Freeze Mob organizzato per il 18 maggio 2019, alle ore 11,00, presso la Sala Attesa dell’Aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, rappresenta una spinta ancora più forte da parte di tutti noi, rappresentanti dei Cittadini, verso la politica regionale, al fine di arrivare ad una rapida soluzione che possa garantire la sopravvivenza del territorio trapanese. Pertanto si rinnova l’invito a tutti gli Amministratori, registrando anche il grande tam-tam mediatico che la manifestazione sta creando, ad essere presenti in massa. L’operatività dell’aeroporto di Birgi potrebbe essere ormai la sola svolta economica e culturale che resta ai Cittadini della Provincia per guardare al futuro.

Marsala, 17 maggio 2019

Il Presidente del Consiglio Comunale - Vincenzo Sturiano