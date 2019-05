Inserita in Sport il 17/05/2019 da Direttore Marsala Calcio: Turris – Marsala affidata al Sig. Gabriele Scatena della Sezione di Avezzano (AQ) L´Associazione Italiana Arbitri ha diramato le designazioni arbitrali ufficiali riguardanti la Finale Playoff in gara unica del campionato di Serie D Girone I 2018/2019 in programma domenica 19 maggio 2019. A dirigere Turris - Marsala (in programma all´ “Amerigo Liguori” di Torre del Greco (NA) alle ore 16:00) sarà il Sig. Gabriele Scatena della Sez. A.I.A. di Avezzano (AQ); Scatena verrà assistito dai Sigg. Enrico Songia della Sez. A.I.A. di Bra (CN) e Leandro Castioni della Sez. A.I.A. di Novara.

Marsala, 17/05/2019