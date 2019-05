Inserita in Sport il 15/05/2019 da Direttore Campionato Italiano corsa su pista, il Trofeo Skate Italia, il Campionato Italiano Maratona ed il Campionato Italiano ½ Maratona PATTINAGGIO CORSA E VELOCITA´ L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi ai Campionjati Italiani Corsa su Pista di Noale (VE) Campionato Italiano corsa su pista, il Trofeo Skate Italia, il Campionato Italiano Maratona ed il Campionato Italiano ½ Maratona Noale (VE) dal 16 al 19 maggio 2019

L’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi a Noale Edizione 2019

Il countdown per l’attesissima edizione 2019 del Campionato Italiano corsa su pista, il Trofeo Skate Italia, il Campionato Italiano Maratona ed il Campionato Italiano ½ Maratona che si svolgeranno a Noale (VE) dal 16 al 19 maggio p.v. è finalmente arrivata agli sgoccioli.

In uno splendido ovale di m. 200 con curve sopraelevate, grazie a FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e all’organizzazione della A.D.H.P. Gruppo Cosmo Noale, si svolgeranno le spettacolari competizioni rotellistiche. I Pattinatori Trapanesi, già arrivati a Noale, guidati dai Coach Valentina Incandela e Giuseppe Strazzera, prenderanno parte a tutte le competizioni previste nel calendario gare.

In ordine:

Trofeo Skate Italia riservato alle categorie Ragazzi 12 con Sofia Palumbo e Greta Sarracino; Campionato Italiano corsa su pista riservato alle categorie R/A/J/S con Jennipher Criscenti, Kevin Candela, Ninetta Grasso, Mattia Romano e Chiara Maradei; Campionato Italiano ½ Maratona 21km riservato alle categorie Allievi F/M con Ninetta Grasso e Mattia Romano; Campionato Italiano Maratona 42,195km riservato alle categorie J/S/M con Chiara Maradei, Valentina Incandela e Giuseppe Strazzera. Continua senza sosta la Stagione Agonistica 2019 dei Pattinatori Trapanesi che se pur menomati da un impianto ormai vetusto, infatti prossimo all’imminente restyling, inarrestabili, rispondono sempre presente a tutte le competizioni di prestigio portando fieri i colori granata in giro per l’Italia intera.

Le manifestazioni saranno trasmesse sul canale la FISRTV:

15 Maggio dalle 19:30 a fine CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 16 Maggio dalle 15:30 a fine gare 17 Maggio dalle 15:30 a fine gare 18 Maggio dalle 15:30 a fine gare Info, foto e news nel sito: www.pattinatoritrapanesi.it

Foto