Inserita in Sport il 14/05/2019 da Direttore Il Marsala Volley Project domenica 19 presente al 38°KIDS "Il nostro lavoro con i bambini non si sofferma soltanto sullo sviluppo delle abilitá psicomotorie. Noi dello staff del Marsala Volley Project crediamo nelle altre attivitá che sviluppano la creativitá, che favoriscono il confronto, la sperimentazione e la sana competizione". Sono le parole di Laura Gandolfo, dirigente del nostro settore giovanile e istruttrice di minivolley. Ed è per questo che le nostre bimbe da sei anni in su prenderanno parte nella mattinata di domenica 19 maggio, nello spiazzale antistante il "Monumento ai Mille", alla rassegna all´interno di "38°Parallelo - Tra libri e cantine" denominata "38° KIDS - laboratori e incontri per i bambini". Gli eventi della versione KIDS sono realizzati grazie alla collaborazione della libreria per bambini Albero delle Storie di Marsala.

Cos´è "38°Parallelo" ? Brevi cenni. La manifestazione culturale, giunta alla terza edizione, è ideata e realizzata da Giuseppe Prode. La kermesse in programma quest´anno dal 15 al 19 maggio prossimi a Marsala è dedicata al tema dei rammendi, tra visioni e paesaggi.