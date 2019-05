Inserita in Cronaca il 13/05/2019 da Direttore ´FUTURA MARSALA´ – DOMANI LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE Da giovedì 16 maggio e fino a sabato 18, si svolgerà nella Città lilybetana "Futura Marsala". L´iniziativa realizzata dal Miur sarà attuata dal Liceo Pascasino in collaborazione con il Comune di Marsala. "Futura Marsala" sarà presentata alla stampa domani 14, maggio alle ore 10:30, in sala Giunta al Palazzo Municipale. Saranno presenti il sindaco della città di Marsala Alberto Di Girolamo e l´assessore Anna Maria Angileri, nella qualità di dirigente scolastico del "Pascasino" .