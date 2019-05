Inserita in Cronaca il 13/05/2019 da Direttore L’orchestra dell´I.C. ´Lombardo Radice – Pappalardo´ ha partecipato al concorso internazionale MusicalMuseo L’orchestra “Vito Pappalardo” ottiene il secondo posto al concorso internazionale MusicalMuseo di Caltanissetta



Venerdì 10 Maggio, nella splendida cornice del teatro “Margherita” di Caltanissetta, l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” è stato presente con l’orchestra giovanile “Vito Pappalardo” diretta dal prof. Francesco Federico, in occasione del 9° Concorso Internazionale “Musicalmuseo 2019”, organizzato dall’Associazione Culturale Musicale “Musicamente”.

La formazione orchestrale ha eseguito egregiamente come primo brano “Imagine”, famosa composizione di J. Lenon e come secondo brano “The beautiful that way”, versione cantata della colonna sonora “La vita è bella” di N. Piovani; entrambi i brani sono stati adattati per l’orchestra scolastica dal prof, Francesco Federico e sono stati eseguiti per voce solista ed orchestra con l’interpretazione eccellente dall’alunna Cristina Aramescu.

All’orchestra “Vito Pappalardo”, la commissione ha assegnato il secondo premio con punti 90/100 e la borsa di studio di € 500,00.

Gli alunni di strumento sono stati preparati nelle diverse sezioni strumentali dai professori: Mariella Zancana per pianoforte e tastiere, Maria Teresa Clemente per i violini, Antonino Lentini per le chitarre e Francesco Federico per i flauti e la direzione orchestrale.



La Dirigente, Maria Rosa Barone, dichiara la propria grande soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dall’orchestra degli alunni della scuola Pappalardo che conferma l’impegno dell’Istituto e dei suoi docenti nel mettere a disposizione dei propri allievi l’eccellente professionalità e competenza.

Un lavoro d’equipe che da sempre contraddistingue l’Istituto e che, confermati dagli esiti, sprona a proseguire sul percorso tracciato con la finalità ultima di potenziare le competenze degli alunni in materia di consapevolezza di sé e della valenza culturale dell’arte in tutte le sue forme, rispetto dei ruoli e dell’altro che in una compagine orchestrale costituiscono l’habitus mentale.

L’orchestra “Vito Pappalardo”, non nuova a piazzamenti di prestigio nell’ambito di tutte le competizioni nazionali ed internazionali a cui a preso parte, classificandosi sempre dal terzo al primo posto assoluto, con questo ulteriore secondo posto si inserisce nel novero delle migliori scuole musicali del Paese.

Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Rosa Barone.