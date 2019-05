Inserita in Cultura il 12/05/2019 da Direttore 12° Colombaia day Anche quest’ anno l’appuntamento con le giornate dedicate alla Celebrazione del 12° edizione della Colombaia Day. L’associazione “Salviamo la Colombaia” dà appuntamento per sabato 25 e domenica 26 Maggio 2019 per parlare di questo meraviglioso simbolo della città di Trapani e conoscerlo meglio.

Programma

25 Maggio 2019 - Lega Navale Ore 17,00 - Situazione della Colombaia alla luce della nuova acquisizione Presentazione: Avv. Nicola Di Vitya, Presidente della Lega Navale Rag. Luigi Bruno, Presidente dell´Associazione “Salviamo la Colombaia” Interventi: Arch. Roberto Manuguerra, Sig. Wolly Cammareri

26 Maggio 2019 - Colombaia Ore 9,00/13,00 - Annullo postale figurato Ore 9,30/12,30 - Visita alla Colombaia



info: salviamocolombaia@gmail.com