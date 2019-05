Inserita in Cronaca il 10/05/2019 da Direttore 4° EDIZIONE ´UNA GIORNATA PER LA SICILIA´ - 15 MAGGIO 2019 - ASS. MADRE PIETA´ DOLOROSA TRAPANI Quarta edizione della manifestazione dal titolo "Una Giornata per la Sicilia", organizzata dall´Associazione Socio Culturale "Madre Pietà Dolorosa", presieduta da Peppe Peralta, in occasione della ricorrenza dell´Autonomia Siciliana. 15 MAGGIO 1946, giorno storico nel quale fu emanato da Re Umberto II, il decreto che diede vita alla Regione Siciliana, una regione a statuto speciale, ovvero una regione autonoma! E´ importante ricordare tale data e festeggiarla, e dalla fondazione della nostra associazione ci siamo impegnati ogni anno di dare importanza e valore a questa giornata! Manifestazione, ogni anno, organizzata con il prezioso supporto e collaborazione di un grande patriota siciliano, uomo di cultura e tradizioni, il grande cantastorie trapanese, Peppino Castro!! Purtroppo, ci ha lasciati, nella notte dello scorso 28 Aprile, con un grande vuoto e ci dispiace enormemente che non si sia potuto godere, anche quest´anno, questa manifestazione.. Perciò da quest´anno è a lui che dedicheremo ogni edizione di questo evento, e siamo certi che ci sosterrà ugualmente da lassù! La manifestazione è patrocinata dalla Città di Trapani, e con la collaborazione anche di KLEOS - Erice e Trapani tra turismo e cultura e La Salerniana ! La giornata inizierà la mattina, con un convegno sulla storia della Sicilia. che si svolgerà presso la Sala "Fulvio Sodano" di Palazzo D´Alì, sede del Comune di Trapani, con la partecipazione dei vari Istituti Scolastici. A relazionare sull´argomento sarà il Prof. Massimo Costa, Ordinario di Economia Aziendale, presso l´Università di Palermo, nonchè grande studioso e luminario della storia della Sicilia e del suo Statuto. La giornata proseguirà, alle ore 16:30, da Piazza Vittorio Veneto, con il "Corteo della Sicilia", dove tutti sono invitati a partecipare, sventolando fieramente la bandiera della nostra Sicilia, accompagnati dai Tamburini Trinacria Trapani, sfilata che si concluderà alle ore 18:30, presso il Palazzo della Vicaria (Ex Carcere), in Via San Francesco D´Assisi, a cui seguirà l´inno Regionale Siciliano, intonati dal coro degli alunni dell´Istituto Comprensivo "G. Falcone"! Successivamente, intrattenimento vario con il gruppo folkloristico coro "TRAPANI MIA", degustazioni di prodotti tipici locali, mostra artistica a cura della Galleria d´Arte "L´Urlo di Rosaria", a cura di Rosaria La Rosa. A concludere la serata, alle ore 21:15, sarà la Commedia Teatrale Dialettale "Mamà, Mi Vulissi Maritari", di Lucio Galfano, a cura della Compagnia Teatrale di Saro Gambina, che si terrà nella Chiesa di Sant´Agostino! Presentatrice ufficiale dell´evento: la giornalista Ninni Cannizzo! Ingresso Libero.

Che dire.. davvero un bel programma ricco di intrattenimento, storia, cultura, e per portare un pò di gioia e armonia nel centro storico di Trapani! Non mancate!! ;) <3 W LA NOSTRA SICILIA!!!

