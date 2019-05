Inserita in Economia il 08/05/2019 da Direttore Terrasini – Ammesso a finanziamento il progetto di adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica con tecnologia a led Nell’ambito del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020, ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Terrasini per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica, relamping con tecnologia a led, per un importo di € 998.000,00. Con decreto n. 375 del 2/5/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, infatti, è stata approvata la “graduatoria delle opere ammesse e finanziabili per la concessione di agevolazioni per l’adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica”. Tra i 143 progetti approvati, anche quello del Comune di Terrasini, redatto dall’Ing. Ivan Torretta, direttore tecnico della società “Beta Servizi Ingegneria srl”, sulla base delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione Comunale e dal RUP Ing. Fabio Tuttolomondo. Il progetto, tra l’altro, prevede la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi dispositivi a led in gran parte del territorio comunale: gli interventi (su 943 punti luce e 9 quadri elettrici) interesseranno le zone del centro urbano, gli assi viari principali e la zona portuale. Previste anche: l’installazione di sistemi di controllo e di telegestione volti al miglioramento dell’illuminazione ed al contenimento dei consumi energetici; l’installazione di dispositivi che consentano una corretta accensione e regolazione dell’impianto; la realizzazione di servizi di efficientamento energetico/ambientale destinati ad attività istituzionali (display informativo, dispositivi per misurare qualità dell’aria e parametri ambientali). Grande soddisfazione esprime il Sindaco Giosuè Maniaci, il quale dichiara che “si tratta di un altro obiettivo del nostro programma amministrativo: con questo progetto sarà possibile realizzare un sensibile miglioramento dell’efficienza energetica dell’illuminazione pubblica e così minimizzare gli oneri economici ed ambientali che in atto gravano sull’Amministrazione e dunque sulla Collettività”. Terrasini, 08/05/2019