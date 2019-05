Inserita in Sport il 05/05/2019 da Direttore Reale Mutua Jacks Torino vs Nuoro Softball Italia 1-1. Le torinesi ottengono un risultato positivo contro l´ex squadra di serie A1 Un altro pari stagionale per la Reale Mutua Jacks Torino, che oltre a muovere positivamente la sua classifica, fa scorrere in modo naturale il calendario rispetto alle avversarie del girone A, perché i match fra il Liburnia ed il Crocetta e quello fra il Bollate ed il Legnano non sono stati disputati a causa del mal tempo.

Per la 4^ giornata del campionato nazionale di serie A2 di softball le torinesi hanno ospitato il Nuoro, dopo soli sette giorni le due squadre si sono incontrate nuovamente, questa volta a campo invertito.

La formazione sarda allenata dal manager venezuelano Wilmer Pino Solano dopo il pareggio conquistato sabato a La Loggia, si è presentata al diamante di via Passo Buole con la voglia di fare bene e rinforzata nell´organico con la presenza in campo dell´esperta Paola Cavallo e delle atlete della Repubblica Ceca Michaela Otahalova e Klara Cejkova.

Il primo incontro è stato a favore dalle Jacks, che lo hanno chiuso al quinto inning col risultato di 7-0. Lo strappo decisivo per le padrone di casa è arrivato nella terza ripresa, dove sono stati segnati ben sei punti.

La seconda partita invece è stata molto combattuta e giocata punto a punto, al termine di un continuo rincorrersi è stata vinta dalla compagine ospite col punteggio di 8-12, dove determinanti per le nuoresi sono stati il quinto e il settimo gioco.

Per la squadra torinese da segnalare sia l´ottima prova di attacco, che ha fatto muovere tanti corridori fra le basi, sia quella della difesa, che di partita in partita trova nuova compattezza.

Nella fase offensiva oggi si sono messe in evidenza la classe 2000 Alice Midiri, autrice di un triplo ed un doppio, l´esperta Isabella Dalbesio capace di centrare quattro valide su sette turni di battuta, di cui quattro doppi, mentre Elena Bonato, molto positiva la sua performance, ha prodotto uno score di quattro valide su sei, di cui un triplo e un doppio.

Il reparto difensivo granata oggi è stato molto unito e compatto, ha assistito al meglio chi volta in volta si è alternata nella pedana di lancio; proprio le due "pitcher" Marta La Montagna ed Elisa Bianchi si sono rese protagoniste in una bella azione, al termine della quale è arrivata una doppia eliminazione con assistenza.

Prossimo impegno in campionato per la Reale Mutua Jacks Torino, sabato 11 maggio a Parma contro il Crocetta.

Risultato degli incontri della 5^ giornata

Domenica 5 maggio 2019

Gara 1: Reale Mutua Jacks Torino - Banco Sardegna Nuoro 7-0 (inn:5)

Gara 2: Reale Mutua Jacks Torino - Banco Sardegna Nuoro 8-12