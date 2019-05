Inserita in Sport il 05/05/2019 da Direttore Marsala Calcio: Nocerina 1910 – Marsala 1-0 Al “Pasquale Novi” di Angri (SA) Nocerina 1910 – Marsala, partita che ad ogni modo per gli azzurri significava ormai poco, termina 1-0. A venire a capo di una gara splendida e combattuta a viso aperto sono i molossi grazie a un calcio di rigore realizzato da Ruggiero al 4´; da segnalare i tantissimi giovani a cui mister Giannusa ha concesso prezioso minutaggio. Il Marsala chiude il campionato al terzo posto con 53 punti in carniere. Domenica prossima, 12 maggio 2019 alle ore 16:00, il Marsala sarà di scena al “Nino Lombardo Angotta” nella Semifinale Playoff in Gara Unica (in caso di pareggio al 90´ ci saranno i tempi supplementari, in caso di pareggio al 120´ andrà in finale il Marsala), l´avversario sarà il Portici 1906, compagine di Portici (NA) che ha chiuso il torneo al quarto posto con 50 punti. In equilibrio il doppio confronto stagionale: all´andata, al “Nino Lombardo Angotta” finì 2-0 per i lilibetani con i gol di Prezzabile al 28´ e di Bonfiglio al 54´; per gli azzurri anche un rigore neutralizzato da Giappone all´84´ al porticese Pelleca. Al ritorno invece, al “San Ciro” risultato di 2-0 con reti di D´Angelo al 15´ e Sall al 31´.

LA CRONACA:

Mister Roberto Chiancone schiera i suoi con il 3-5-2 con capitan Luca Pecora in mezzo alla linea di centrocampo; mister Vincenzo Giannusa risponde con il 4-3-3 con il capitano di giornata Gioacchino Giardina al centro della difesa e Manfrè affiancato da Mazzara e l´esordiente Buttigè in attacco. Pronti-via e i rossoneri sono in vantaggio, al 4´ punizione dal limite respinta con un braccio da Ciancimino, sul conseguente calcio di rigore Ruggiero spiazza Compagno per l´1-0. Al 12´ tripla occasione per gli azzurri: azione personale di Manfrè, il tiro respinto viene raccolto da Ciancimino con Feola bravo a murare anche la seconda conclusione; subito dopo Prezzabile incorna di testa e l´estremo difensore salernitano blocca la sfera sulla linea. Al 27´ ancora nocerini pericolosi: triangolazione in area marsalese, Ruggiero calcia ma Compagno risponde presente. Al 43´ l´ultima fiammata della prima frazione, con Candiano che batte rapido un calcio di punizione senza sorprendere Feola. Al 62´ tornano alla carica i molossi: De Feo imbuca per Giorgio, ma sul tiro è bravo Compagno a deviare in angolo. Al 69´ Ciancimino trova Balistreri che di testa alza di poco. Al 71´ è A. Rallo a pescare Balistreri, ma il colpo di testa finisce a lato. Al 77´ continua il “ping pong” di occasioni, con Ruggiero che sfiora il palo dal limite dell´area. All´82 P. Rallo con uno splendido tiro a giro impegna Feola, sul calcio d´angolo susseguente Candiano con una rasoiata sfiora il palo. E´ l´ultima emozione della gara, e del campionato intero.

I TABELLINI:

Nocerina 1910 – Marsala 1-0 (1-0 p.t.) Nocerina 1910: Feola, Vuolo (´00), Salto, Pecora (K) (61´ De Feo), Caso, Festa (´99), Odierna (83´ Coulibaly (´98)), Ruggiero, Giorgio (´98) (66´ Ferraioli (´98)), Orlando (73´ Simonetti), Cardone (´99) (55´ Tipaldi (´99)). A disposizione: Ruocco (´00), Amendola (´99), Capaccio (´00), Montuori. Allenatore: Roberto Chiancone. Marsala: Compagno (´99), Genna (´01), A. Rallo (´00), Ciancimino (´99), Maraucci (46´ Fragapane), Giardina (K), Mazzara (´00), Prezzabile (´98) (63´ P. Rallo (´02)), Manfrè (46´ Balistreri), Candiano, Buttigè (´02) (76´ Patti (´01)). A disposizione: Giappone (´01). Allenatore: Vincenzo Giannusa. Arbitro ed Assistenti: Sig. Antonio Monesi della Sez. A.I.A. di Crotone; Sigg. Graziano Berti della Sez. A.I.A. di Arco Riva (Arco e Riva del Garda - TN) e Francesco Romano della Sez. A.I.A. di Isernia. Rete: 4´ Ruggiero (Rig.) (N). Ammonizioni: Ciancimino (M) e Giardina (M). Espulsioni: /. Corner: 4 a 7 per il Marsala. Recuperi: 1´ p.t. e 4´ s.t. Spettatori: 500 circa. Note: /.

Marsala, 05/05/2019