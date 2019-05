Inserita in Cronaca il 03/05/2019 da Direttore Triscina. Legambiente: ´Finalmente sono arrivate le ruspe per demolire le case abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle del Mediterraneo. Ringraziamo la Commissione prefettizia per il lavoro svolto´. Legambiente ha ringraziato, in un colloquio oggi, i tre membri della Commissione prefettizia di Castelvetrano per avere avviato la demolizione di 85 edifici, costruiti dopo il 1976, ossia dopo l´entrata in vigore della legge che fissava l´inedificabilità assoluta nei 150 metri del mare

"Finalmente a Triscina - dichiarano Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente e Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia sono arrivate le ‎ruspe per demolire le case abusive costruite sulla duna di una delle spiagge più belle del Mediterraneo, con accanto il Tempio di Selinunte e un sistema naturalistico. di grande importanza".

Il lavoro fatto in questi mesi ha segnato, finalmente, una discontinuità netta con il passato, dimostrando che le sentenze di demolizione si possono rispettare e che le ruspe possono entrare in azione. Inoltre, il lavoro di analisi delle foto aeree ha permesso di individuare altri 273 immobili che non esistevano nel 1978, e quindi da demolire perchè successivi al vincolo di inedificabilità posto dalla Legge Regionale 78/1976, e al contempo è stato definito un piano di demolizioni e di spostamenti di volumetria che può portare a liberare tutta la fascia costiera nei 150 metri dal mare.

"E´ stato importante in questi mesi resistere a minacce e ricorsi, ribadendo che le leggi vanno rispettate - aggiungono Zanchini e Zanna -. Questa esperienza non si deve fermare e ai candidati sindaci al ballottaggio e al Ministro dell´Interno Salvini, chiediamo un impegno chiaro per continuare questa esperienza e restituire bellezza e legalità ad un territorio che fino ad oggi è stato associato alla mafia e a Matteo Messina Denaro e che invece merita di essere rilanciato e valorizzato".

3 maggio 2019