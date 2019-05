Inserita in Cronaca il 03/05/2019 da Direttore Attivazione CORSO BASE di accesso alla CRI per diventare Volontari - Comitato di Alcamo. Verrà presentato lunedì 13 maggio, alle ore 20.30, presso la sede di Alcamo del locale Comitato di Croce Rossa Italiana, sita presso la SS 113, il nuovo CORSO BASE di accesso alla CRI per diventare Volontari. Tutti coloro che fossero interessati possono fare l’iscrizione direttamente sul portale www.gaia.cri.it. Per informazioni ci si può rivolgere al 3461525620 oppure inviare una email al seguente indirizzo: alcamo@cri.it.

Il CORSO BASE avrà una durata di cinque incontri, nei martedì e giovedì di maggio, dalle ore 20.30 in poi. Entra anche tu nella famiglia dell’Italia che aiuta. Aiutaci ad aiutare.

Alcamo, 03/04/2019.

Locandina Corso Base Maggio 2019