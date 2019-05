Inserita in Sport il 01/05/2019 da Direttore Il Pattinatore Trapanese Giuseppe Strazzera 3° al Campionato Italiano di Pattinaggio Corsa su Strada GARE DEL 01 Maggio 2019 Ferrara (FE) – Campionato Italiano Corsa su Strada – Categoria: MASTER NOTIZIA SPORTIVA ROTELLISTICA

1°maggio, Piazza Ariostea è tornata ad essere la Capitale Italiana del pattinaggio, nel suo magnifico scenario ottimo per le migliori competizioni rotellistiche, con le sfide “fino all’ultimo respiro” del Trofeo Internazionale del Lavoro Città di Ferrara di Pattinaggio Corsa su Strada e del Campionato Italiano Corsa su Strada.

L´organizzazione curata da quest’anno dalla a.s.d. Palestra Ginnastica Ferrara che, impegnata a festeggiare nel migliore dei modi i suoi 140 anni di storia, è rientrata così nel mondo del pattinaggio che aveva contribuito a lanciare a Ferrara nei primi anni del ‘900.

Alle 13:45 di questo pomeriggio il programma è stato aperto dalla avvincente prova delle categorie master valida come Campionato Italiano Corsa su Strada FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), con vari atleti in lizza per aggiudicarsi il titolo tricolore.

Il circuito: percorso stradale di 325 metri a grana grossa in Piazza Ariostea di Ferrara.

La manifestazione ha avuto luogo grazie al contributo dell’AVIS Comunale e Provinciale, che ancora una volta punta sui giovani come futuro dell’associazione.

Giuseppe Strazzera Atleta dell’A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi ha conquistato il terzo gradino del podio, cimentandosi in una impegnativa 10.000 in linea ed arrivando alle spalle di Lorenzo De Maron (2°) della A.S.D. Speedy Roller Cassano D’Adda e di Domenico Moneglia (1°) della A.S.D. Pattinatori Spinea.

"Il mio rammarico – precisa l’atleta trapanese – è di non essere arrivato al top in questa stupenda competizione, a causa di qualche piccolo fastidio, purtuttavia ho dato il massimo per onorare i colori granata della mia squadra, della mia città, ma c’è tanto da lavorare ..."

Continua senza sosta la preparazione della A.S.D. Polisportiva Saline Trapanesi capitanata dalla Coach Valentina Incandela, che sarà presente insieme alla squadra a Noale (VE) dal 16 al 19 Maggio al Campionato Italiano Pista, al Trofeo Skate Italia ed al Campionato Italiano Mezza Maratona e Maratona che vedrà impegnate le categorie: ragazzi 12, ragazzi, allievi, junior, senior e master.

Testa, gambe e cuore sempre e solo granata.