Inserita in Politica il 30/04/2019 da Direttore ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO: VENERDÌ, NELL’AULA CONSILIARE, IL SORTEGGIO PUBBLICO DEGLI SCRUTATORI Si rende noto che venerdì 3 maggio, alle ore 10, nell’aula consiliare del Comune, si riunirà la Commissione elettorale presieduta dal sindaco Giuseppe Castiglione per procedere alle operazioni di sorteggio pubblico degli scrutatori che saranno destinati agli uffici elettorali di sezione per le elezioni dei membri del Parlamento europeo, che si svolgeranno il prossimo 26 maggio. Il sorteggio sarà effettuato tra tutti gli iscritti all’albo comunale delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

Oltre al Sindaco, alle operazioni di nomina sarà presente anche il dirigente comunale dei Servizi elettorali, dott. Gaspare Manzo.