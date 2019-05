Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore Marsala - 1° MAGGIO – FESTA DEL LAVORO Messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano

Questo il messaggio del Sindaco Alberto Di Girolamo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano in occasione del 1° Maggio. “La Festa del lavoro è un momento significativo e di riflessione per gli Uomini che desiderano essere costruttori di un futuro democratico, di giustizia e di solidarietà. Non mancano, però, problemi che suscitano una legittima preoccupazione. Uno dei primi, drammatico, è certamente la mancanza di un lavoro, sicuro e certo. L´impegno per risolvere questa problematica coinvolge tutti e, principalmente, il Governo centrale e la Regione che devono investire sulle infrastrutture che sono fondamentali per lo sviluppo del territorio. Da parte nostra ci siamo fortemente impegnati per intercettare fondi europei e speriamo a breve e medio termine di dare un volto nuovo a Marsala. Attraverso la grande progettualità, dopo tanti anni di attesa, potrà essere realizzata la Bretella Autostradale; l’abolizione di diversi passaggi a livello; e con l’entrata in servizio di 20 nuovi autobus a bassissimo impatto ambientale e con altri 2 elettrici sarà completamente rinnovato il sistema di trasporto pubblico locale. Dal punto di vista occupazionale attraverso la realizzazione di tanti lavori pubblici abbiamo incentivato l’occupazione temporanea. Abbiamo, inoltre stabilizzato i Precari storici del Comune e, con la mobilità, impinguato il personale comunale deficitario per i tanti pensionamenti. Ma la nostra azione non si ferma. Tutti assieme con il contributo delle Forze Sindacali e imprenditoriali, dobbiamo impegnarci per garantire ancor più il lavoro e la sicurezza degli operatori, per assicurare a tutti un futuro più tranquillo, sereno e democratico”.