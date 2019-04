Inserita in Cronaca il 30/04/2019 da Direttore Mazara del Vallo – Operazione antidroga con sequestro di 60 grammi di eroina a carico di un cittadino mazarese. Nel pomeriggio del 29 aprile 2019, alle ore 16.20 circa, la Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di P.S. di Mazara del Vallo, al culmine di una intensa attività di indagine protrattasi per giorni, traeva in arresto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di eroina un noto pregiudicato mazarese di 41 anni, M. G.. In particolare, nell’ambito di specifiche attività dirette alla prevenzione generale e al controllo del territorio nella periferia di Mazara del Vallo, già da diversi giorni si erano intensificati i servizi di osservazione e di pedinamento a carico del soggetto. L’intensa attività di indagine condotta senza risparmio dagli investigatori del Commissariato, pur in concomitanza con il gravoso impegno di tutela dell’ordine pubblico nel corso delle recenti elezioni amministrative, permetteva di individuare la fermata ove giungeva il pullman proveniente da Palermo con a bordo M. G., situata in via Salemi, all’angolo con Via Casa Santa, a Mazara del Vallo. Non appena questi scendeva dal mezzo di trasporto, con passo spedito, il cittadino mazarese cercava di allontanarsi ma gli investigatori del Commissariato prontamente gli bloccavano ogni via di fuga. Nell’immediatezza, senza opporre resistenza, il fermato consegnava al personale dell’ufficio investigativo un piccolo involucro in cellophane con all’interno sostanza stupefacente, risultata poi positiva al narco test per “eroina”, del peso complessivo di gr. 3 circa. Condotto negli uffici del locale Commissariato, a seguito di una accurata perquisizione personale, venivano rinvenuti, occultati nelle parti intime del fermato, circa 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, già confezionata in dosi, suddivisa in cinque ovuli avvolti da una pellicola trasparente. La sostanza sarebbe stata successivamente destinata ad arricchire il locale commercio della droga. Sulla scorta di tali risultanze investigative, pertanto, dopo aver operato il sequestro della sostanza drogante, il mazarese veniva tratto in arresto poiché ritenuto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina. Completata la redazione dei relativi atti di polizia giudiziaria, come disposto dal P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, il soggetto veniva posto agli arresti domiciliari presso l’indirizzo di residenza in attesa della convalida dell’arresto e del giudizio direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Marsala nella mattinata del 30 aprile 2018